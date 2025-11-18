Kate Middleton rompe las reglas con su “look working” en importante Cumbre mundial

Este 18 de noviembre, Kate Middleton asistió a la Cumbre de la Fuerza Laboral del Futuro en el distrito financiero de Londres, donde se reunió con representantes de empresas para impulsar políticas que apoyen a padres y cuidadores de niños menores de cinco años.

Además de compartir sus reflexiones sobre la importancia de la primera infancia, la princesa de Gales impactó con su look ejecutivo, con el que rompió sus propias reglas de estilismo, añadiendo un toque muy femenino.

El look ejecutivo de Kate Middleton con blusa de volantes

Como ya es costumbre en este tipo de eventos formales dentro de su agenda, Kate Middleton optó por vestir un traje ejecutivo de pantalón y blazer en color gris; sin embargo, en lugar de lucir una blusa que añadiera formalidad a su look working, la princesa de Gales decidió darle un toque más femenino.

Kate sorprendió al añadir una blusa de volantes de la firma Knatchbull, confeccionada en seda y con botones de nácar, para darle un toque más femenino y glamuroso a su estilismo ejecutivo.

En cuanto al maquillaje, la princesa de Gales optó por una imagen fresca y natural, además de lucir su larga melena suelta en suaves ondas, y llevar como accesorio, su anillo de compromiso.

El look ejecutivo de Kate Middleton con blusa de volantes WPA Pool/Getty Images

El poderoso discurso de Kate Middleton sobre la importancia de la primera infancia

El mensaje de Kate durante la Cumbre fue claro y contundente: los primero años de un niño son la clave de su éxito como adultos.

“Mi pasión y el trabajo del Centro para la Primera Infancia se basan en una verdad esencial: que el amor que sentimos en nuestros primeros años moldea fundamentalmente quiénes somos y cómo prosperamos como adultos”, añadió en su discurso.

“El amor es el primer vínculo y el más esencial. Pero también es el hilo invisible, tejido con tiempo, atención y ternura, a través de relaciones constantes y afectuosas, que crea entornos estables y significativos para el niño”, insistió. “Es esta textura, el tejido del amor, el que forma el mundo emocional del niño y se convierte en el fundamento, la esencia misma de la resiliencia y la pertenencia”.

Kate dijo que “el hogar debería ser el espacio donde el amor, la seguridad y el ritmo permitan que un niño prospere”, y agregó: “Un hogar amoroso, en última instancia, nos enseña cómo amar y cómo cuidar, pero cada entorno tiene el potencial de moldear nuestros corazones”.

