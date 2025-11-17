Kate Middleton comparte uno de sus mensajes más personales y significativos: “Aprende a dejar ir lo que ya no necesitas”

El pasado 15 de noviembre, Kate Middleton compartió en su perfil de Instagram, el tercer video de la serie trimestral “Madre Naturaleza”, bajo el título de “Otoño”, que comenzó este año, y donde comparte algunas de sus reflexiones más emotivas.

Para “Otoño”, la princesa de Gales nos invita a actuar y a transformarnos como lo hace la naturaleza, dejando atrás todo aquello que ya no nos hace falta, para renacer y dejar espacio para lo nuevo.

Te podría interesar: Kate Middleton revela la fecha y el tema de su concierto de villancicos navideños, ¡con una estrella de Hollywood como invitada!

Kate Middleton comparte su mensaje más emotivo y personal del 2025

En un video que muestra hermosos paisajes otoñales londinenses, y a Kate caminando por algunos de ellos, la princesa de Gales comparte sus reflexiones sobre el cambio de estación.

“A medida que los días se acortan y las sombras se alargan, la energía del verano se retira al otoño. Esta es la estación de la reflexión y el refinamiento”, comienza la voz en off de la princesa Kate para el vídeo, que arranca con imágenes de ella caminando junto a la chef Gill Meller en un bosque.

El video que fue filmado por Will Warr, continúa: “Los árboles se desprenden de sus copas para prepararse para el invierno, al igual que nosotros aprendemos a dejar ir lo que ya no necesitamos”.

Después, comienza a cocinar con Meller y varios niños pequeños en el bosque. Las escenas de la comida al aire libre se intercalan con tomas de paisajes extensos y primeros planos del follaje otoñal para enfatizar la temática de esta estación.

“Al tomar mayor conciencia de nuestro mundo interior y exterior, podemos encontrar claridad y propósito en lo que más importa, lo que nos anima a simplemente prestar atención y escuchar”, continúa Kate. “Con el cambio de las estaciones, la Madre Naturaleza nos enseña que hay belleza en el cambio, la impermanencia y el desapego. Estos son los ciclos naturales de la vida.

Mientras las flores se marchitan y los colores se desvanecen, las raíces crecen más profundas y fuertes; que el amor sea la raíz que nos sostiene, la luz que nos guía, con esperanza en medio del cambio”, concluye. “Resistan”.

Los videos sobre la Madre Naturaleza de Kate Middleton y sus reflexiones

El clip que se compartió en las redes sociales, estuvo acompañado con otro mensaje sobre el otoño y las transformaciones de la naturaleza.

“Otoño: una estación de reflexión, crecimiento y conexión más profunda. Aceptemos la belleza que se encuentra en el cambio, mientras nos preparamos para el descanso del invierno”, escribió Kate, antes de firmar la publicación con una “C” por su nombre completo, Catherine.

El mensaje otoñal de la Princesa de Gales llega meses después de la entrega veraniega sobre la Madre Naturaleza , que publicó en agosto. La primera entrega marcó la transición del invierno a la primavera, así como el inicio de la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental en el Reino Unido, en mayo.

