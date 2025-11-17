El rey Juan Carlos I revela detalles de una de sus charlas telefónicas con la princesa Leonor: “Me emocioné”

El rey Juan Carlos I, que lleva viviendo fuera de España hace ya varios años, a causa de su destierro en Abu Dabi, revela en su libro de memorias ‘Reconciliación’, algunos detalles de sus diferencias familiares con la rein Letizia, lo que le ha causado el distanciamiento con su hijo, el rey Felipe VI, y con su nieta, la princesa Leonor.

En un nuevo fragmento publicado en varios medios, el ex Jefe de Estado hace referencia a una emotiva llamada telefónica que tuvo hace algún tiempo con su nieta, y lo mucho que significó para él, pues ve en ella el futuro de su linaje y apellido.

Juan Carlos I revela detalles de una llamada telefónica con su nieta, la princesa Leonor

En el texto, Juan Carlos comienza afirmando lo mucho que le gusta conversar con su hijo, el rey Felipe VI, y cómo la llamada terminó con una conversación con la princesa Leonor.

“Las pocas llamadas de mi hijo me reconfortaron enormemente”. Recuerda que en una de esas ocasiones, antes del verano de 2021, el rey le pasó el teléfono a su hija Leonor. “Me emocioné cuando me pasó por teléfono a su hija mayor, Leonor, que quería anunciarme ella misma sus buenas notas y su próxima partida hacia Gales, a un colegio UWC.”

El abuelo se emociona: “Me sentí encantado con esa elección porque, por petición de Lord Mountbatten, había sido presidente de honor de esa red de colegios en España”.

En esas líneas, el rey emérito se nota orgulloso y emocionado, pues por un momento se siente parte del futuro de su apellido, un equilibrio que se habría roto con la llegada de Letizia a su familia.

“Como suele ocurrir, su nueva vida familiar lo apartó de sus amigos, de sus padres e incluso de sus hermanas”, escribe Juan Carlos sobre cómo influyó Letizia en la vida de su hijo Felipe.

El rey Juan Carlos extraña a su nieta, la príncesa Leonor Getty Images

¿Cómo es la relación del rey Juan Carlos con la princesa Leonor?

Se dice que desde que Juan Carlos se fue de España, la princesa Leonor ha tenido muy poca relación con su abuelo, incluso se ha llegado a mencionar que se han reunido un par de veces junto a la infanta Sofía.

Medios españoles como el Confidencial, aseguran que la influencia de la reina Letizia ha hecho que la relación sea más lejana; sin embargo, esto no ha evitado que el ex jefe de Estado haya dedicado unas palabras a Leonor como futura reina de España en su libro de memorias.

“Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española”.

