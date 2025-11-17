Flor de Nochebuena: 5 tips para elegir la más adecuada para adornar tu casa esta Navidad

La flor de Nochebuena es un símbolo de la Navidad en México, con ella decoramos y damos vida festiva a nuestros hogares y espacios, por lo que se han convertido en un clásico infaltable de la temporada.

Sin embargo, en algunas ocasiones, las plantas no logran resistir durante todas las fiestas decembrinas, se marchitan o se ven apagadas y pierden su belleza y esplendor, por eso es importante tomar en cuenta algunos detalles importantes, antes de elegir la flor de Nochebuena que te llevarás a casa.

5 tips para elegir la mejor flor de Nochebuena para decorar tu hogar durante la Navidad

Si quieres que tus flores de Nochebuena se vean hermosas y saludables durante toda la temporada navideña, te compartimos algunos secretos para identificar las plantas más saludables y así elegir las correctas.

Revisa la calidad de las hojas

El estado de las hojas de la flor determina la salud y belleza de la planta, elige aquellas que tienen hojas firmas, de color uniforme y sin manchas, además de verificar que sus hojas están suaves y humectadas.

Si las hojas se ven dobladas, secas, rotas o maltratadas, significa que es una planta que no ha sido cuidada de forma adecuada.

Verifica el centro de la planta

Los diminutos puntos verdes del centro corresponden a los botones florales, es importante que elijas plantas cuyos botones sean pequeños y no muestren estambres amarillos, señal de que aún no ha alcanzado su floración plena.

Si los estambres lucen marrones, significa que la Nochebuena ya completó su ciclo de floración, por lo que es difícil que siga floreciendo durante la temporada.

Cantidad de hojas y simetría

Las Nochebuenas con menos hojas, suelen vivir por más tiempo que las que están muy llenas, ya que el exceso de hojas pueden provocar su caída prematura y una planta desequilibrada.

Por otra parte, una buena simetría es indicador de que la planta ha recibido suficiente luz y cuidados óptimos, lo que garantiza su duración.

Pigmentación de la hojas

Verifica que las hojas no presenten una pigmentación demasiado intensa; un rojo muy saturado puede indicar que la planta está llegando a la etapa final de su periodo de coloración, por lo que muy pronto podrían verse opacas y sin vida.

Estado de los carpelos

Asegúrate de que los carpelos, esas pequeñas esferas en el centro con pistilos amarillos, se encuentren casi cerrados. Esto es señal de que la planta se encuentra en su mejor momento de floración.

La Flor de Nochebuena no solo es un emblema de tradición, también es una forma de llenar tu casa de calidez y belleza, y si haces la elección correcta, te acompañará fresca, brillante y absolutamente encantadora durante toda la temporada navideña.

