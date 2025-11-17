Maquillaje de muérdago: 3 formas de llevar la tendencia más bonita y luminosa del invierno

Romántica, suave y con un hermoso toque coqueto, así es la nueva tendencia en make up invernal que lleva el nombre de “maquillaje de muérdago”, una propuesta que intenta evocar la belleza de las mejillas sonrosadas y labios sutilmente brillantes.

Olvídate de lo dramático, pues este maquillaje busca la belleza natural y sofisticada de la piel, tratando de resaltar las facciones para iluminar tu rostro, mientras suaviza líneas de expresión para conseguir un look rejuvenecedor de manera natural y sofisticada.

¿Cómo es el maquillaje de muérdago?

El maquillaje de muérdago se distingue por una piel radiante y ligera, mejillas suavemente sonrojadas y labios desvanecidos en tonos rosados o rojizos que evocan el encanto del tradicional beso bajo el muérdago.

Su gran versatilidad permite adaptarse a cualquier tono de piel y funciona igual de bien en un maquillaje fresco de día como en una propuesta más sofisticada para la noche, ya que su magia radica en ese balance perfecto entre lo natural y lo festivo, combinando un brillo sutil con la calidez propia de los tonos invernales.

Ideas de maquillaje de muérdago para la temporada invernal

El objetivo de este maquillaje es iluminar el rostro con un aire fresco, alegre y ligeramente mágico, perfecto para cenas navideñas, reuniones especiales o para dar un giro encantador a cualquier look invernal.

Labios rojos húmedos (efecto bayas)

El color rojo es el protagonista del maquillaje de muérdago, pero se traduce en un efecto de labios jugosos y satinados con tonos cerezas o rojo intenso como el vino para aportar calidez a tu look.

Para elevar el look, puedes delinear ligeramente el contorno con un lápiz del mismo tono y aplica una capa de bálsamo hidratante encima: obtendrás el efecto de bayas invernales, fresco y juvenil.

Párpados suaves pero iluminados

Los párpados verdes en tonos oliva o los tonos tierra son la opción ideal, pues evocan la belleza natural del muérdago, sin caer en la temática navideña de forma directa.

Para darles un acabado sofisticado, combina las sombras con toques dorados o champagne en el lagrimal o el centro del párpado, para que el resultado se vea radiante y que iluminan tu mirada.

Mejillas luminosas

El maquillaje de muérdago también celebra la frescura del invierno con mejillas sonrojadas y luminosas, como si acabaras de volver de un paseo bajo el frío.

Un blush rosado o frambuesa aplicado en la parte alta de las mejillas y difuminado hacia las sienes crea ese efecto saludable y romántico, que puedes acompañar con iluminador en tonos perlados para potenciar la luz natural del rostro.

La clave de este maquillaje invernal, está en mantener el equilibrio: los labios y las mejillas son los protagonistas, mientras que los ojos se mantienen discretos y etéreos.

