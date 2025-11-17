Suscríbete
Belleza

Maquillaje de muérdago: 3 formas de llevar la tendencia más bonita y luminosa del invierno

Inspirado en la paleta invernal, el maquillaje de muérdago se convierte en la propuesta perfecta para aportar luz y realzar tus facciones con un acabado fresco y natural esta temporada.

November 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
Maquillaje de muérdago, la tendencia más bonita del invierno

Maquillaje de muérdago, la tendencia más bonita del invierno

Getty Images

Romántica, suave y con un hermoso toque coqueto, así es la nueva tendencia en make up invernal que lleva el nombre de “maquillaje de muérdago”, una propuesta que intenta evocar la belleza de las mejillas sonrosadas y labios sutilmente brillantes.

Olvídate de lo dramático, pues este maquillaje busca la belleza natural y sofisticada de la piel, tratando de resaltar las facciones para iluminar tu rostro, mientras suaviza líneas de expresión para conseguir un look rejuvenecedor de manera natural y sofisticada.

Te podría interesar: 7 colores de pelo que rejuvenecen hasta 10 años y estarán de moda en invierno 2025

También puedes leer:
jennifer-lopez-labios-delineados-90s.jpg
Belleza
Este método noventero para perfilar los labios vuelve a ser tendencia: este es el paso a paso para hacerlo tú misma
May 11, 2024
 · 
Shareni Pastrana
sofia-loren-maquillaje (3).jpg
Belleza
Aprende a hacer el delineado de Sofia Loren y eleva la elegancia de tu maquillaje diario
May 01, 2024
 · 
Shareni Pastrana

¿Cómo es el maquillaje de muérdago?

El maquillaje de muérdago se distingue por una piel radiante y ligera, mejillas suavemente sonrojadas y labios desvanecidos en tonos rosados o rojizos que evocan el encanto del tradicional beso bajo el muérdago.

Su gran versatilidad permite adaptarse a cualquier tono de piel y funciona igual de bien en un maquillaje fresco de día como en una propuesta más sofisticada para la noche, ya que su magia radica en ese balance perfecto entre lo natural y lo festivo, combinando un brillo sutil con la calidez propia de los tonos invernales.

Ideas de maquillaje de muérdago para la temporada invernal

El objetivo de este maquillaje es iluminar el rostro con un aire fresco, alegre y ligeramente mágico, perfecto para cenas navideñas, reuniones especiales o para dar un giro encantador a cualquier look invernal.

Labios rojos húmedos (efecto bayas)

El color rojo es el protagonista del maquillaje de muérdago, pero se traduce en un efecto de labios jugosos y satinados con tonos cerezas o rojo intenso como el vino para aportar calidez a tu look.

Para elevar el look, puedes delinear ligeramente el contorno con un lápiz del mismo tono y aplica una capa de bálsamo hidratante encima: obtendrás el efecto de bayas invernales, fresco y juvenil.

Párpados suaves pero iluminados

Los párpados verdes en tonos oliva o los tonos tierra son la opción ideal, pues evocan la belleza natural del muérdago, sin caer en la temática navideña de forma directa.

Para darles un acabado sofisticado, combina las sombras con toques dorados o champagne en el lagrimal o el centro del párpado, para que el resultado se vea radiante y que iluminan tu mirada.

Mejillas luminosas

El maquillaje de muérdago también celebra la frescura del invierno con mejillas sonrojadas y luminosas, como si acabaras de volver de un paseo bajo el frío.

Un blush rosado o frambuesa aplicado en la parte alta de las mejillas y difuminado hacia las sienes crea ese efecto saludable y romántico, que puedes acompañar con iluminador en tonos perlados para potenciar la luz natural del rostro.

La clave de este maquillaje invernal, está en mantener el equilibrio: los labios y las mejillas son los protagonistas, mientras que los ojos se mantienen discretos y etéreos.

maquillaje
Melisa Velázquez
Relacionado
Juan Carlos I revela detalles de una llamada telefónica con su nieta, la princesa Leonor
Realeza
El rey Juan Carlos I revela detalles de una de sus charlas telefónicas con la princesa Leonor: “Me emocioné”
November 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Beatriz de York reflexiona sobre los desafíos de tener un parto prematuro
Realeza
Beatriz de York habla por primera vez tras el destierro de su padre y revela los retos de tener un bebé prematuro
November 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton comparte su mensaje más emotivo y personal del 2025
Realeza
Kate Middleton comparte uno de sus mensajes más personales y significativos: “Aprende a dejar ir lo que ya no necesitas”
November 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Natalie Portman luce el mini vestido joya más elegante para el invierno 2025
Moda
Natalie Portman nos enseña a llevar el minivestido este invierno 2025
November 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez