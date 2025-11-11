7 colores de pelo que rejuvenecen hasta 10 años y estarán de moda en invierno 2025

El color de pelo se ha convertido en el máximo aliado para rejuvenecer tu imagen y restarle unos cuantos años a tu apariencia, y con la llegada del invierno, los cambios de look son el pretexto ideal para elegir entre los tonos que están en tendencia.

Los especialistas aseguran que los tonos cálidos, son los más favorecedores para conseguir una imagen mucho más moderna y juvenil, ya que sus matices iluminan el rostro, suavizan las facciones y le devuelven vida a la melena.

Colores de pelo que rejuvenecen hasta 10 años y son tendencia en invierno 2025

Los tonos protagonistas del invierno, se caracterizan por su matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad, estos algunos de las propuestas que te ayudarán a conseguir un look juvenil y moderno.

Rubio miel cálido

Este tono se caracteriza por mezclar reflejos dorados y caramelo, que ayudan a suavizar las líneas de expresión, con un efecto de “piel descansada”, ideal para quienes están en busca de un look sofisticado pero natural.

Castaño avellana brillante

Un clásico que vuelve a ser tendencia por sus matices dorados que aportan luz, sin perder la profundidad, logrando uno de los looks más elegantes y rejuvenecedores, que favorece especialmente a las pieles morenas.

Chocolate con toques de canela

El chocolate es considerado el tinte favorito para rejuvenecer, y es que sus matices cobrizos, parecidos al color de la canela, aporta movimiento y brillo a la melena, mientras ilumina de manera natural y sofisticada el rostro, creando un efecto antiedad instantáneo.

Rubio beige perlado

Los rubios fríos se reinventan con matices en tonos beige que neutralizan los tonos amarillentos, para crear un efecto más suave y natural, que ilumina el rostro sin endurecer los rasgos.

Cobre suave o “soft copper”

El color estrella del invierno, sus matices cobrizos aporta calidez, haciendo que la piel luzca más radiante, y es que además de conseguir un efecto antiedad instantáneo, también da mucha personalidad.

Caramelo balayage

El balayage sigue siendo la técnica favorita para iluminar, y los tonos caramelo son la combinación perfecta para añadir luz de manera natural, para generar volumen, movimiento y un look juvenil.

Rubio oscuro vainilla

Si estás en busca de un cambio de look natural y sutil, este rubio oscuro con reflejos vainilla son la combinación perfecta, pues mientras que suaviza el rostro, también aporta un aire moderno y elegante.

Este invierno, los tonos que rejuvenecen no son los extremos, sino los equilibrados: aquellos que reflejan la luz de forma natural, aportan calidez y se adaptan a la piel.

