Suscríbete
Belleza

¿Qué tipo de uñas se ven más elegantes? 5 diseños de uñas con estrellas, la tendencia que domina enero 2026

Las estrellas se convierten en el elemento protagónico de las uñas este primer mes del año. Conoce los estilos más elegantes y favorecedores para lucir en tu próximo diseño.

Enero 06, 2026 • 
Lily Carmona
¿Qué tipo de uñas se ven más elegantes 5 diseños de uñas con estrellas, la tendencia que domina enero 2026.png

Las estrellas estarán dominando la temporada de enero y estos son los diseños de uñas más lindos con ellas.

Instagram @lunula_lounge

A pesar de que en el mundo de las uñas las formas geométricas y los detalles minimalistas son elementos recurrentes en los diseños de uñas, no sabemos qué es lo que tiene el mes de enero 2026 que está apostando por llevar a las mesas de las manicuristas un elemento que nos hace aferrarnos a los últimos días mágicos de la temporada decembrina: las estrellas.

Y es que estos astros se convierten en las protagonistas de la tendencia que estará dominando estos primeros días del año, apostando por propuestas juveniles, elegantes y sofisticadas.
Si estabas buscando opciones para que tus manos se vean más elegantes, considera estos cinco diseños de uñas con estrellas y adelántate a la tendencia de lo que probablemente estaremos viendo a lo largo del año.

Uñas milky

Las uñas con base milky siempre son el lienzo perfecto para apostar por un diseño de uñas elegantes. Para la propuesta con estrellas no es la excepción, pues al combinarse con el efecto espejo en color plateado logra regalarnos un manicure muy sofisticado pero moderno.
Si lo tuyo son las uñas con estilo minimalista, pero al mismo tiempo eres fanática de los diseños en tendencia, esta idea te va a fascinar.

Uñas nude

El contraste entre una base nude discreta, la cual es la favorita de muchas para lucir unas uñas refinadas y muy femeninas, y toques de color como en este diseño es la apuesta perfecta para lograr algo minimalista pero con mucha intención.
Esta propuesta busca poner en el centro de cada uña una estrella grande como protagonista para darle toda la atención de nuestras manos al toque de color rojo que luce en ellas.

Uñas de colores

Si lo tuyo es el maximalismo y apostar por infinidad de colores en un mismo diseño, esta alternativa te va a gustar mucho. Y es que, contrario a lo que pudiera parecer, un diseño de uñas con base de diferentes colores y estrellas que hagan contraste en otros tantos hace que nuestras manos resalten de forma llamativa, pero sin comprometer la elegancia de nuestro estilo.
Este diseño se lo hemos visto a la cantante Dua Lipa y este año se perfila como uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo.

Uñas metálicas

¿Qué sería de un diseño de uñas sin un toque de brillo? Y nada mejor para lograrlo que el famoso efecto espejo, el cual busca recrear la apariencia reflectiva de un metal. Aunque solemos ver estrellas con efecto cromado en color plata y dorado, apostar por otras tonalidades siempre será un acierto.
En este diseño en específico, el cromo rosado se combina a la perfección con una base de glitter para lograr un diseño de estrellas femenino y elegante.

Uñas ojo de gato

Por supuesto que el 2026 no se quedaría sin el uso del famoso ojo de gato, pues este se convirtió en la base favorita de muchas para lucir diseños creativos durante 2025. Claro que los primeros días del año las manicuristas no lo dejarían de lado y es por ello que sigue siendo la opción perfecta para lucir unas uñas femeninas pero discretas.
El secreto de este diseño radica en combinar la base natural de las uñas con el efecto cat eye, siendo este el que le dé color y forma a las estrellas del diseño del manicure.

Sin duda alguna, esta tendencia de uñas nos hace aferrarnos a los últimos días de magia del invierno y la temporada decembrina. Así que si estabas buscando una opción creativa pero que haga lucir tus manos elegantes, apostar por estos diseños de uñas con estrellas será un gran acierto para empezar el año con unas manos elegantes y muy lindas.

También puedes leer:
uñas rosas
Belleza
Uñas cortas, elegantes y modernas: 6 diseños que no necesitan salón
Julio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
3 ideas de uñas nude con dorado para lucir el manicure más elegante del verano 2025
Julio 02, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Diseño de uñas
Lily Carmona
Relacionado
Juez pospone el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni, ¡por dos meses! Estas son las razones de la decisión.png
Entretenimiento
Justin Baldoni asegura que Blake Lively le “tendió una trampa” tras negarse a usar doble de cuerpo
Enero 06, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Qué tipo de mechas te hacen ver más joven 5 coloraciones infalibles para iluminar el rostro .png
Belleza
¿Qué rubio me favorece? 5 tonos en tendencia que sí rejuvenecen este 2026
Enero 06, 2026
 · 
Lily Carmona
Timothée Chalamet comparte su visión sobre la paternidad, ¿está listo para tener hijos con Kylie Jenner .png
Entretenimiento
¿En una cena romántica? Así celebraron Timothée Chalamet y Kylie Jenner la noche de los Critics Choice 2026
Enero 06, 2026
 · 
Lily Carmona
Kate Middleton triunfa con la decoración de “Juntos en Navidad” inspirada en la naturaleza.png
Realeza
Estos serían los mensajes ocultos de Kate Middleton detrás de sus looks más icónicos del 2025
Enero 06, 2026
 · 
Lily Carmona