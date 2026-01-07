¿Qué tipo de uñas se ven más elegantes? 5 diseños de uñas con estrellas, la tendencia que domina enero 2026

A pesar de que en el mundo de las uñas las formas geométricas y los detalles minimalistas son elementos recurrentes en los diseños de uñas, no sabemos qué es lo que tiene el mes de enero 2026 que está apostando por llevar a las mesas de las manicuristas un elemento que nos hace aferrarnos a los últimos días mágicos de la temporada decembrina: las estrellas.

Y es que estos astros se convierten en las protagonistas de la tendencia que estará dominando estos primeros días del año, apostando por propuestas juveniles, elegantes y sofisticadas.

Si estabas buscando opciones para que tus manos se vean más elegantes, considera estos cinco diseños de uñas con estrellas y adelántate a la tendencia de lo que probablemente estaremos viendo a lo largo del año.

Uñas milky

Las uñas con base milky siempre son el lienzo perfecto para apostar por un diseño de uñas elegantes. Para la propuesta con estrellas no es la excepción, pues al combinarse con el efecto espejo en color plateado logra regalarnos un manicure muy sofisticado pero moderno.

Si lo tuyo son las uñas con estilo minimalista, pero al mismo tiempo eres fanática de los diseños en tendencia, esta idea te va a fascinar.

Uñas nude

El contraste entre una base nude discreta, la cual es la favorita de muchas para lucir unas uñas refinadas y muy femeninas, y toques de color como en este diseño es la apuesta perfecta para lograr algo minimalista pero con mucha intención.

Esta propuesta busca poner en el centro de cada uña una estrella grande como protagonista para darle toda la atención de nuestras manos al toque de color rojo que luce en ellas.

Uñas de colores

Si lo tuyo es el maximalismo y apostar por infinidad de colores en un mismo diseño, esta alternativa te va a gustar mucho. Y es que, contrario a lo que pudiera parecer, un diseño de uñas con base de diferentes colores y estrellas que hagan contraste en otros tantos hace que nuestras manos resalten de forma llamativa, pero sin comprometer la elegancia de nuestro estilo.

Este diseño se lo hemos visto a la cantante Dua Lipa y este año se perfila como uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo.

Uñas metálicas

¿Qué sería de un diseño de uñas sin un toque de brillo? Y nada mejor para lograrlo que el famoso efecto espejo, el cual busca recrear la apariencia reflectiva de un metal. Aunque solemos ver estrellas con efecto cromado en color plata y dorado, apostar por otras tonalidades siempre será un acierto.

En este diseño en específico, el cromo rosado se combina a la perfección con una base de glitter para lograr un diseño de estrellas femenino y elegante.

Uñas ojo de gato

Por supuesto que el 2026 no se quedaría sin el uso del famoso ojo de gato, pues este se convirtió en la base favorita de muchas para lucir diseños creativos durante 2025. Claro que los primeros días del año las manicuristas no lo dejarían de lado y es por ello que sigue siendo la opción perfecta para lucir unas uñas femeninas pero discretas.

El secreto de este diseño radica en combinar la base natural de las uñas con el efecto cat eye, siendo este el que le dé color y forma a las estrellas del diseño del manicure.

Sin duda alguna, esta tendencia de uñas nos hace aferrarnos a los últimos días de magia del invierno y la temporada decembrina. Así que si estabas buscando una opción creativa pero que haga lucir tus manos elegantes, apostar por estos diseños de uñas con estrellas será un gran acierto para empezar el año con unas manos elegantes y muy lindas.