El príncipe William rompe el silencio tras el arresto del ex príncipe Andrés: “No estoy en calma”

El caso Epstein sigue manchando la imagen de la monarquía británica por sus nexos con el ex príncipe Andrés, quien fue arrestado el pasado 19 de febrero por una investigación en curso donde se le culpa de compartir información confidencial al criminal Jeffrey Epstein mientras ocupaba un cargo público.

El príncipe William, que siempre ha luchado por alejar a su tío Andrés de la familia real y así evitar que siga empañando la imagen de la institución que algún día encabezará, por fin rompió el silencio.

Te podría interesar: El príncipe William llevaba años luchando para expulsar al ex príncipe Andrés de la Familia Real: “Quería que desapareciera”

El príncipe William asegura “no estar en calma” tras el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor

En la alfombra roja de los Premios de la Academia Británica de Cine 2026 (BAFTAs) junto a su esposa Kate Middleton, el príncipe de Gales admitió que aún no ha visto Hamnet, la película que fue galardonada como Mejor Película, porque “necesitaba estar de buen humor” para verla, según el Daily Mail.

“Necesito estar bastante tranquilo y no lo estoy en este momento. La dejaré para después”, declaró William en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, haciendo referencia a los recientes acontecimientos.

William contó que Kate vio la película la noche anterior y tuvo “un mar de lágrimas”, según el medio, mientras las princesa de Gales bromeó diciendo que ver Hamnet no fue la mejor idea antes de asistir a los BAFTA por primera vez en dos años.

“La verdad es que pensé que era una mala idea. Terminé con los ojos muy hinchados. Estaba tan bellamente filmada. La música también. La banda sonora es fantástica”, y añadió que ella y William tienen: “una larga lista de películas que aún tenemos que ver”.

Por otra parte, su paso por la alfombra roja también les causó un momento incómodo, pues un asistente les preguntó: “¿Está la monarquía en peligro?”, y aunque evadieron la pregunta, sin duda causó malestar al ya agobiado príncipe William.

Kate Middleton revela los gustos cinematográficos de George, Charlotte y Louis

Más tarde esa noche, Kate también reveló que los tres hijos de la pareja: el príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7, tienen un incipiente interés por el cine.

“Los niños están empezando a interesarse por el cine”, dijo, según el Daily Mail, “y es una forma estupenda de tener algunas de las conversaciones difíciles con ellos”.

La aparición del Príncipe y la Princesa de Gales en los BAFTA se produce en medio de un periodo tumultuoso para la familia real tras la detención de Andrés, y también marca la primera aparición de Kate en la ceremonia en dos años.

Aunque suelen apoyar el evento, Kate y William desfilaron juntos por última vez en la alfombra roja de los BAFTA en 2023. La pareja no asistió el año pasado, y William asistió solo en 2024.

En ese momento, compartió su pesar porque su esposa no pudo unirse ese año debido a su diagnóstico y tratamiento de cáncer.

