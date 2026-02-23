Suscríbete
Amanda Seyfried y su poderoso mensaje sobre salud mental

La actriz, que hemos visto brillar en la pantalla con personajes intensos y memorables, también ha decidido mostrarse vulnerable.

Febrero 23, 2026 • 
Karen Luna
El vestido de Versace que llevó Amanda Seyfried a los Golden Globes

Amanda Seyfried y su poderoso mensaje sobre salud mental

En esta edición de Vanidades, Vanidades pone en portada a Amanda Seyfried, una actriz que ha decidido hablar con franqueza sobre un tema que durante años fue considerado incómodo: la salud mental. Lejos de los discursos vacíos, comparte su experiencia con honestidad y responsabilidad, enviando un mensaje claro sobre la importancia de pedir ayuda profesional cuando es necesario.

Esta edición no solo celebra su trayectoria artística, sino también su valentía al abrir un diálogo que impacta a millones de personas. Al compartir su experiencia sin dramatismos, Amanda reafirma que cuidar la salud mental es un acto de conciencia y autocuidado, un mensaje que resuena más allá de Hollywood.

También encontrarás:

  • Reina Isabel II: 100 años de estilo, el mundo celebra su nacimiento.
  • Cayetana de alba: la española que vivió sin pedir permiso.
  • Secretos de las nominadas al Óscar.
  • Famosos con finales trágicos.

Consigue tu ejemplar en tu punto de venta favorito o en plataformas digitales como Magzter. ¡Recuerda suscribirte en tususcripcion.com!

Amanda Seyfried nos recuerda que la salud mental es un tema importante, hablarlo, tratarlo y priorizarlo es un acto de amor propio. Su valentía al compartir su experiencia no solo humaniza a las celebridades, también abre la puerta a conversaciones más empáticas y necesarias.

