¿Qué corte de pelo te hace lucir más joven? 5 cortes de pelo para mujer que disimulan arrugas

El secreto para rejuvenecer tus facciones puede estar en un buen corte de pelo. Revisa estas opciones favorecedoras que suavizan, aportan luz y restan años al instante.

Febrero 22, 2026 • 
Lily Carmona
¿Cómo es el Kitty Cut, el corte de pelo que ha conquistado a Winona Ryder?

Conoce los mejores cortes de pelo para disimular arrugas.

Getty Images

Aunque no todo el tiempo somos conscientes de ello, el pelo tiene un gran poder transformador que deberíamos considerar más seguido, especialmente cuando buscamos renovar nuestra imagen. Además del peinado y el color, la estructura puede hacer que modifiquemos la percepción de nuestro rostro, aportando incluso un efecto rejuvenecedor inmediato sobre él, simplemente apostando por el estilo correcto.

Si constantemente te estás cuestionando cuál es el corte de pelo que te hace lucir más joven, una pregunta bastante válida que ha pasado por la mente de muchas de nosotras, la respuesta podría encontrarse en este listado, pues nos dimos a la tarea de buscar los cinco. Cortes de pelo para mujer que disimulan las arrugas y te ayudarán a proyectar una imagen más fresca.

Corte bob degrafilado

El bob es un clásico infalible al que recurrimos cada vez que buscamos algo diferente y favorecedor. Sin embargo, este año su versión tradicional de corte pulido estará tomando un descanso para darle paso a la textura.
Y es que un corte de boca ligeramente degrafilado no solo aporta movimiento y ligereza sobre el rostro, sino que también ayuda a suavizar las facciones, desviando la atención de líneas presentes en la zona de las mejillas o el cuello.

Corte en capas

Las capas son una de las técnicas más efectivas para ayudarnos a restar años. No solamente favorecen la apariencia del pelo, ayudándolo a tener movimiento y más vida, sino que también sirven para enmarcar nuestro rostro, haciendo que este se perciba más fresco y joven, especialmente cuando se acompaña con un flequillo tipo cortina.

Long bob

El lob es un gran aliado rejuvenecedor gracias a que combina lo mejor de dos estilos. Permite que la melena se vea elegante como cualquier corte bob, pero al mismo tiempo resulta un corte sumamente versátil al apostar por un estilo largo.
Su longitud suele alcanzar la altura de los hombros y es la indicada para ayudarnos a estilizar el cuello, una zona en la que los signos de la edad comienzan a aparecer de forma prematura.

Corte pixie

No te dejes engañar por aquellas personas que piensan que el pixie, por su longitud, puede llegar a endurecer las facciones, pues la realidad es todo lo contrario. Este corte no solo es versátil, pues se adapta a cualquier estilo, sino que también resulta sumamente moderno. Gracias a la textura, capas y movimiento que lo conforman, es capaz de aportar un efecto rejuvenecedor impresionante a nuestro rostro.

Su estructura ayuda a resaltar los pómulos, destacar el cuello y ayudarnos a proyectar una imagen sofisticada, segura y fresca, al mismo tiempo que crea un efecto visual sobre nuestra postura, la cual hace que luzca más erguida.

Corte con flequillo

Ya sea coreano tipo cortina o incluso ya el flequillo, tiene un gran impacto rejuvenecedor sobre cualquier tipo de corte de pelo, pues puede ayudarnos a suavizar arrugas en la zona de la frente mientras equilibra las proporciones de nuestro rostro, aportando una apariencia juvenil y fresca de forma inmediata.
Los más favorecedores del momento son aquellos que son largos, abiertos o degrafilados, pues permiten integrarse de forma natural con el resto del pelo.

¿Que qué corte de pelo te hace lucir más joven? Cualquiera, siempre y cuando se adapte a tu estructura y textura capilar. Estos cortes de pelo para mujer que disimulan arrugas solo son algunas propuestas de la infinidad de estilos que te podrían favorecer. Pues, más allá de tendencias o estilos, el corte correcto es aquel que armoniza tus facciones y resalta la belleza natural que hay en ti.

