¿Cómo llevar las uñas cortas de forma elegante? 5 ideas que estilizan las manos y puedes llevar a la oficina

Aunque el mundo de las uñas suele proponernos infinidad de ideas para apostar por un manicure decorado, muchas veces buscamos apostar por diseños que resulten versátiles y discretos, pues estos son los que mejor se adaptan a nuestras tareas cotidianas.

Aunque muchas somos fanáticas de las uñas largas, no siempre podemos apostar por ellas, principalmente en nuestro entorno laboral, pues muchas veces tenemos que seguir ciertas normas y protocolos que se adecuen a la imagen profesional de la empresa. Si este es tu caso, pero eres fanática de llevar tus uñas siempre arregladas, no te preocupes, pues estas ideas que estilizan las manos y puedes llevar a la oficina son ideales para apostar por unas uñas cortas de forma elegante.

Micro french

El micro francés se ha convertido en un gran aliado para ayudar a proyectar unas manos más refinadas, femeninas y versátiles. Gracias a su diseño discreto es que podemos combinarlo con todo y son garantías seguras de un diseño discreto pero arreglado.

Este manicure puede llevarse en su forma clásica de punta blanca, pero si quisieras arriesgarte por algo diferente, podrías considerar este diseño con otros colores que resulten igual de discretos y minimalistas.

Baby boomer

El baby boomer dejó de ser desde hace un largo tiempo un diseño exclusivo de los estilos nupciales para convertirse en el gran aliado de unas uñas elegantes y discretas.

Aunque es más común verlo en uñas largas con forma almendrada, esta técnica de decoración puede adaptarse a la perfección sobre unas uñas cortas, haciéndolas lucir discretas y refinadas.

Uñas coreanas

Las uñas coreanas son perfectas para llevar a la oficina, pues su diseño suele caracterizarse por apostar por propuestas discretas y femeninas. Aunque existen opciones que incluyen elementos contra el hielo y un toque de brillo, estos no suelen ser tan extravagantes, por lo que se convierten en una gran opción para aquellas que buscan un diseño menos aburrido, pero sin que rompa las reglas de lo formal.

Uñas con cat eye

El efecto ojo de gato sigue dominando el mundo del nail art y, aunque busques un diseño discreto, no tiene que ser sinónimo de renunciar a las tendencias, pues este gel puede adaptarse a la perfección a un diseño de uñas elegantes para la oficina.

Lo único que necesitas es apostar por colores discretos como el plateado, el rosa o los tonos duraznos, pues las partículas magnéticas que componen a este producto harán que tus uñas luzcan con un brillo discreto y muy sofisticado.

Milky nails

Estas uñas son elegantes por excelencia, pues su acabado lechoso dota a cualquier diseño que las lleve de una apariencia refinada y elegante. Aunque suelen ser utilizadas como base en infinidad de diseños, apostar por ellas en su versión minimalista sin ningún tipo de decoración encima es una gran opción para llevar a entornos profesionales como lo es la oficina.

No solo lucen bien en uñas cortas, sino que también ayudan a destacar y estilizar las manos cuando se apuesta por ellas en esta longitud.

Si te estabas preguntando cómo llevar las uñas cortas de forma elegante, o simplemente estabas buscando inspiración para apostar por un manicure con diseño minimalista, estas son las 5 ideas que estilizan las manos y puedes llevar a la oficina con total seguridad de que serán un acierto para combinar tus looks profesionales.