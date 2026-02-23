La reina Letizia reinventa el estilo de Kate Middleton con un giro sofisticado

Si algo que tienen en común la reina Letizia y la princesa Kate Middleton es un estilismo impecable que marca tendencia en cada aparición, además ambas apuestan por la moda sostenible y suelen rescatar piezas de su propio armario para reinventarlas y crear looks memorables.

Por eso tampoco es de extrañar que se inspiren la una a la otra, pues recientemente Doña Letizia ha lucido un look invernal sofisticado y elegante, que parece inspirado en uno de los más populares de la princesa de Gales de invierno.

La reina Letizia se inspira en el look de Kate Middleton con falda midi de tartán

El pasado 19 de febrero, la reina Letizia acudió a la fábrica de calzado de Pedro García en Elda, Alicante, con motivo de su centenario, donde lució un look que no sólo está en tendencia, también recuerda a Kate Middleton.

La pieza protagonista de su look fue una falda midi de cuadros estilo tartán en tonos verdes, azules, beige y burdeos de la firma española, Bimba y Lola, que se caracteriza por sus diseños y estampados contemporáneos.

Letizia combinó su falda con una blusa de manga larga en color azul marino, botas altas “Xantia” en color negro de Pedro Gracía, y un collar de eslabones gruesos, que aportó un toque moderno a su look.

La reina Letizia se inspira en el look de Kate Middleton con falda midi de tartán Carlos Alvarez/Getty Images

¿Por qué se dice que la reina Letizia se inspiró en Kate Middleton?

El look con falda a cuadros recordó de inmediato a una de las tendencias favoritas de la princesa de Gales y confirma que las mujeres de la realeza suelen inspirarse entre ellas para destacar con sus elecciones de estilo.

Pues cabe señalar que durante el invierno, la princesa Kate Middleton lució varias faldas con estampado tartán de corte midi, que combinó con botas altas, uno de sus looks invernales favoritos por su elegancia, sobriedad y comodidad.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Karwai Tang/WireImage

