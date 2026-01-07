Suscríbete
Salud y bienestar

5 hábitos negativos que te impiden cumplir con tus metas fitness del 2026

Arrancar el año con metas fitness suena increíble… hasta que pasan las semanas y algo se atraviesa. No siempre es falta de ganas ni de disciplina; muchas veces son hábitos pequeños.

Enero 06, 2026 • 
Karen Luna
El mejor ejercicio de pilates para quemar grasa abdominal

Getty Images

Cada enero pasa lo mismo, te prometes que ahora sí vas a cumplir tus metas fitness, que vas a moverte más, sentirte mejor y ser constante. No, no es que no quieras… es que hay hábitos chiquitos que se meten en medio y te hacen sentir que estás fallando, cuando en realidad solo estás siendo humana.

Si este 2026 quieres hacerlo diferente, quizá vale más la pena identificar qué te está frenando, antes de exigirte más.

1. Empezar con demasiada intensidad

Arrancar con entrenamientos larguísimos, dieta estricta y cero descanso suena motivador… hasta que el cuerpo dice “no”. Empezar así suele durar poco. El cansancio se acumula y, sin darte cuenta, abandonas. El fitness que se queda es el que se adapta a tu vida, no el que te la complica.

2. Pensar que si un día fallas, todo ya se arruinó

Este pensamiento es de los más traicioneros. Saltarte un entrenamiento o comer algo fuera de lo planeado no borra lo que ya hiciste. Pero cuando te dices “ya fallé”, lo sueltas todo. Aprender a continuar sin drama es más importante que no fallar nunca.

3. Compararte con todo el mundo

Redes sociales, espejos, comentarios… compararte desgasta muchísimo. Cada cuerpo responde distinto, a su ritmo. Cuando entrenas desde la comparación, te frustras más rápido. Cuando entrenas para sentirte bien, todo cambia. Tu proceso no necesita parecerse al de nadie más.

Mujer haciendo postura de yoga

Conoce las posturas de yoga para principiantes que también sirven para tonificar el cuerpo

Cliff Booth / Pexels

4. Dormir poco y llamarlo “falta de disciplina”

No descansar no es ser fuerte, es agotarte. Dormir mal afecta tu energía, tu humor y hasta tus ganas de moverte. El cuerpo necesita pausas, y eso no te hace floja. Descansar también es parte del progreso, aunque no se vea en una foto.

5. Hablarte peor de lo que le hablarías a alguien que quieres

Este hábito pesa más que cualquier entrenamiento. Decirte que no sirves, que siempre abandonas o que nunca eres constante solo te aleja de tus metas fitness. Tratarte con un poquito más de paciencia puede cambiarlo todo.

Las metas fitness no se cumplen siendo perfecta, se cumplen con paciencia, así que este 2026 regálatela la oportunidad de volver a empezar.

Fitness
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
