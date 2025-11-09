Suscríbete
6 efectos de de color antiedad que suavizan los rasgos y dan luz al rostro después de los 40

Si quieres renovar tu imagen con un cambio de look que rejuvenezca, aporte luminosidad a tu rostro y dé vida a tu melena, estos tonos con efecto antiedad son perfectos para ti después de los 40.

November 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Efectos de color antiedad que debas usar después de los 40

Getty Images

El color de pelo puede convertirse en tu mejor aliado para restar años de manera sutil, los expertos en coloración han descubierto las técnicas más favorecedoras para rejuvenecer tu melena y realzar tu imagen con un resultado natural y luminoso.

Asegura que la clave está en elegir tonos con matices cálidos que además de aportar luminosidad, también dan movimiento a la melena y suavizan las facciones, creando un look moderno y muy favorecedor.

Entre matices cálidos, dorados o cobrizos suaves, estos esfectos de color armonizan con la piel y aportan ese toque de vitalidad que todas queremos después de los 40.

Toffee Brown Balayage

Combina una base castaña con reflejos en tonos caramelo y toffee que aportan calidez, brillo y dimensión al pelo, ideal para quienes buscan un efecto sofisticado con movimiento y un toque rejuvenecedor, ya que ilumina el rostro de manera natural y suaviza tus facciones.

Warm Auburn

Su mezcla de reflejos cobrizos y dorados crea un efecto radiante que realza la piel y suaviza las facciones, convirtiéndolo en una elección ideal para quienes buscan un cambio con efecto antiedad, además de aportar profundidad y brillo a la melena.

Golden Brown

Se trata de un tono castaño con reflejos dorados que aporta una luminosidad natural al pelo, además sus matices cálidos ayudan a suavizar las facciones y dar un aspecto más radiante y juvenil al rostro.

Golden Honey Blonde

Este efecto se caracteriza por ser un rubio cálido con matices dorados y miel que ilumina al instante el rostro, aportando un brillo saludable y un efecto rejuvenecedor con un toque moderno y sofisticado.

Golden Blond Balayage

Combina una base rubia o castaña clara con reflejos dorados que se difuminan de manera natural, creando un efecto de brillo suave y movimiento en la melena, mientras aporta calidez al rostro, realza la piel y suaviza los rasgos,

Caramelo Balayage

Combina una base castaña con reflejos en tonos caramelo que aportan profundidad, calidez y un brillo irresistible al pelo, su degradado sutil ilumina el rostro y suaviza las facciones, creando un efecto natural y rejuvenecedor.

Antes de elegir el tono que quieres llevar, consulta con un especialista en color para que te ayude a elegir el tono que más te favorece para lucir moderna, juvenil y radiante.

Melisa Velázquez
