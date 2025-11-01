Este es el color de pelo que más te favorece según el color de tus ojos

Más allá de las tendencias y los gustos personales, se debe de tomar en cuenta la armonía natural del rostro para elegir el color de pelo que más te favorezca y te haga lucir más fresca y bella de manera natural.

Uno de los factores más importantes que se debe de tomar en cuenta a la hora de elegir el tono de un tinte, es el color de tus ojos, pues de ellos depende saber qué matices son los más adecuados para mejorar tus facciones y aportar luminosidad a tu mirada.

El color de pelo que más te favorece según el color de tus ojos

Con la elección de color correcta, tu mirada no solo destacará más, sino que tu rostro se verá más luminoso, armónico y lleno de personalidad.

Ojos marrones o avellana

Aquellas que tienen los ojos marrones son muy afortunadas, pues sus posibilidades son mayores, pueden elegir entre una paleta de colores que va de los castaños cálidos, los chocolates intensos y los tonos miel, que realzan la profundidad natural de la mirada.

Si prefieres un look que destaque y luzca muchos más moderno, puedes optar por efectos de color como mechas o balayage en estos tonos, para suavizar facciones y dar luz al rostro.

Ojos verdes

Este tono de ojos lucen de maravilla con los tonos cobrizos, rojizos suaves, caobas y rubios cálidos con matices dorados, pues le dan un brillo natural a tu mirada de manera natural, además de lograr un efecto sofisticado que contrasta con el tono de la piel.

Ojos azules

Los tonos fríos son los mejores aliados para este color de ojos, puedes elegir entre los tonos rubios platinados, ceniza, beige o castaños claros con matices fríos que crean una armonía elegante que acentúa la intensidad del azul.

Si prefieres algo más atrevido, los toques plateados o balayage hielo logran un efecto moderno y glamuroso que te va a fascinar.

Ojos grises

Este color se caracteriza por ser poco común, pero luce de maravilla con los tonos rubios ceniza, platinados y tonos perlados, también los castaños con matices fríos aportan un hermoso equilibrio que resalta la mirada.

Ojos negros

Para este tipo de mirada profunda, los tonos oscuros y brillantes como el negro azabache, el marrón espresso o los reflejos vino son una apuesta segura. Si buscas suavizar los rasgos, los tonos cálidos como el chocolate o el cobrizo oscuro añaden calidez y dimensión.

En definitiva, el secreto está en encontrar el equilibrio entre el tono de tus ojos y los matices de tu cabello para un look realmente favorecedor.

