¿Por qué la princesa Eugenia acudió a un evento real acompañada de su niñera?

El pasado 16 de diciembre se celebró el tradicional almuerzo de Navidad organizado por el rey Carlos III, y que reúne a los miembros de la realeza de alto rango para disfrutar de un momento familiar previo a la Nochebuena en Sandringham.

La princesa Eugenia y Beatriz de York fueron la sorpresa, pues fue su primera reunión con el resto de la familia real tras el destierro de su padre, el ex príncipe Andrés, quien ha perdido sus títulos reales y privilegios.

Sin embargo, dos invitadas más se robaron la atención, se trata de la niñera de la princesa Eugenia, quien además ha sido comparada con la niñera de Kate Middleton y el príncipe William.

¿Por qué la niñera de la princesa Eugenia está causando revuelo?

La princesa Eugenie y Jack comparten dos hijos pequeños, August de 4 años, y Ernest de 2, y las niñeras son habituales en la familia real.

A su llegada a Buckingham, una mujer fue vista viajando en el asiento trasero del coche junto a uno de sus hijos, que estaba sentado en un asiento de coche, por lo que se cree es su niñera.

La princesa Eugenia suele viajar o asistir con su niñera a diferentes eventos; sin embargo, lo que está causando revuelo, es la apariencia de la supuesta mujer que cuida de sus hijos, pues en las redes sociales circulan comentarios sobre su look desenfadado e informal.

Por esa razón la han comparado con la niñera que cuida de los hijos de Kate y William: María Teresa Turrión Borrallo.

¿Quién es María Teresa Turrión Borrallo, niñera de Kate Middleton y el príncipe William?

El príncipe William y la princesa Charlotte también fueron vistos conduciendo con Maria Teresa Turrion Borrallo, la niñera de la familia durante mucho tiempo. Fue una aparición poco habitual para Borrallo, que ha trabajado para el príncipe William y Kate Middleton desde que el príncipe George tenía 8 meses.

Cuando eran jóvenes, a menudo se le veía a Borallo cuidando del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis entre bastidores, de muchos eventos reales, desde giras hasta Trooping the Colour y bodas.

María Teresa Turrión Borrallo, niñera de Kate Middleton y el príncipe William Max Mumby/Indigo/Getty Images

Es graduada del prestigioso Norland College, donde el exigente curso de cuidado infantil es apodado “Mary Poppins se encuentra con James Bond”, y mantiene una estrecha relación con los niños.

“María quiere mucho a los niños. Puede ser firme y estricta, pero también es muy cariñosa y tierna con ellos”, dijo una fuente anteriormente a People.

