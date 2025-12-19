7 tendencias de cortes de pelo para mujeres de 50 y 60, más allá del bob

El bob se ha convertido en uno de los cortes de pelo clásicos y atemporales más populares entre las mujeres de 50 y 60 que buscan proyectar una imagen mucho más moderna y juvenil; sin embargo, existen propuestas que son igual de favorecedoras y sofisticadas.

Estos cortes de pelo, que se caracterizan por sus capas suaves y texturizadas, tienen la cualidad de adaptarse a todos los tipos de rostro para enmarcar de forma natural las facciones, suavizar línea de expresión e incluso iluminar y refrescar la imagen.

Cortes de pelo en tendencia para mujeres de 50 y 60 que no son el clásico bob

Estos cortes de pelo en tendencia demuestran que llevar el pelo corto o medio a esta edad es sinónimo de seguridad, sofisticación y frescura, que te hacen ver espectacular a cualquier edad.

Pixie largo y desfilado

Esta versión del clásico pixie se reinventa con capas suaves y flequillos largos que ayudan a enmarcar el rostro, mientras da movimiento y suaviza las facciones de forma natural, ideal para quienes buscan un look práctico y femenino.

Shag moderno de media melena

Este corte de la década de los 70 vuelve con fuerza, pero con una propuesta mucho más moderna y sofisticada, pues sus capas estratégicas no solo aportan volumen y un aire desenfadado chic, también ayuda a disimular el pelo fino y las canas, creando textura y dinamismo.

Corte clavicut con capas invisibles

Este corte que va a la altura de la clavícula, se caracteriza por ser uno de los más versátiles, ya que sus capas dan cuerpo y movimiento a la melena sin perder su largo, ayudando a estilizar el cuello, ideal para quienes buscan un look más elegante y actual.

Corte garçon suave

Inspirado en el estilo masculino, pero adaptado con líneas delicadas y flequillos sutiles, el garçon suave transmite carácter y sofisticación, y es ideal para mujeres seguras de sí mismas que buscan un cambio audaz y muy chic.

Melena midi con flequillo cortina

Los cortes midi se reinventan con flequillos abiertos que suavizan la frente y dan equilibrio a la forma de la cara y a los rasgos faciales, mientras los ilumina de forma natural para una imagen más joven y radiante.

Corte en capas largas y naturales

Para quienes prefieren conservar el largo, las capas largas y bien trabajadas evitan el efecto pesado y dan movimiento, lo que permite un look que rejuvenece sin necesidad de cambios drásticos y permite múltiples peinados.

Wolf cut adaptado

Más sutil y elegante que su versión juvenil, el wolf cut para mujeres de 50 y 60 combina capas suaves y volumen controlado, para dar una imagen llena de modernidad y un toque actual sin perder sofisticación.

Estos cortes de pelo confirman que la edad no limita el estilo, al contrario, se convierte en una oportunidad para experimentar con propuestas que realzan la personalidad, aportan frescura.

