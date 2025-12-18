Suscríbete
Belleza

Los 5 cortes con flequillo que todas querrán en 2026 por su efecto lifting instantáneo

El flequillo es uno de los recursos más usados para estilizar y rejuvenecer el rostro, y estos cortes de pelo lo demuestran.

Diciembre 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo con flequillo con efecto lifting y rejuvenecedor

Getty Images

Si buscas un look que te haga lucir más joven y con un rostro visiblemente más estilizado, los cortes de pelo con flequillo son la opción ideal, ya que enmarcan el rostro, suavizan las facciones y aportan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Además, su versatilidad permite adaptarlos a cualquier tipo de rostro y textura del pelo, aportando movimiento y naturalidad al look, ya que no sólo enmarcan el rostro, sino que también realzan la mirada y la convierten en la gran protagonista.

Cortes de pelo con flequillo con efecto lifting y rejuvenecedor

Desde propuestas suaves y desfiladas hasta versiones más estructuradas y elegantes, los nuevos flequillos apuestan por el movimiento y la naturalidad, y estas son algunas propuestas que pueden inspirarte.

Bob clásico con flequillo a la altura de las cejas

Este flequillo, que roza delicadamente las cejas, crea un marco perfecto para los ojos y los labios, aportando frescura inmediata al rostro. Además, esta favorecedora combinación equilibra las facciones y ayuda a que el cuello y la línea de la mandíbula se vean más definidos.

Lob con flequillo de cortina

El corte lob con un fleco estilo cortina, que va dividido suavemente hacia los lados, ayuda a enmarcar el rostro de forma natural y elegante, lo que da movimiento a la melena, mientras suaviza las facciones, creando un look juvenil y desenfadado, pero lleno de elegancia.

Pixie con flequillo lateral

Se trata de uno de los looks más audaces y juveniles: un corte corto con flequillo desfilado hacia un lado que abre por completo el rostro, ilumina la mirada y realza la belleza de los pómulos, logrando un efecto lifting inmediato y muy favorecedor.

Flequillo suave y desfilado (“wispy bangs”)

Si buscas un estilo más sutil, los flequillos suaves y desfilados aportan ligereza y movimiento, evitando líneas horizontales demasiado marcadas que pueden endurecer o “cortar” el rostro. Combinados con capas delicadas, enmarcan la cara de forma natural y realzan las facciones con elegancia y discreción.

Arched bangs (flequillo arqueado) con capas

El flequillo arqueado respeta la curva natural de la frente y se funde con las capas del corte para suavizar los rasgos, su forma delicada ayuda a disimular líneas de expresión y aporta un acabado equilibrado y elegante que rejuvenece el rostro sin recargarlo.

Así, el flequillo se posiciona como el recurso estrella de 2026 para renovar el look con un impacto visible y elegante, demostrando que un buen corte puede transformar el rostro y elevar la confianza al instante.

Cortes de pelo flequillo
Melisa Velázquez
