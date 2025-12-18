‘Cold girl makeup’, ¿cómo adaptar este look en piel madura para un maquillaje navideño elegante?

El ‘cold girl makeup’ es una tendencia de maquillaje nacida en redes sociales que apuesta por recrear el efecto “quemado” que el frío extremo suele provocar en la piel. En este look, las mejillas sonrojadas, los labios “mordidos” y la punta de la nariz roja son las principales características.

A pesar de que es una propuesta creada por las redes y replicada por influencers, esto no quiere decir que esté dirigido exclusivamente a las pieles jóvenes. Es posible adaptarlo a una textura más madura con un efecto rejuvenecedor y glowy.

¿Cómo recrear este maquillaje en pieles maduras?

Para que el ‘cold girl makeup’ tenga éxito en una piel madura, la hidratación es el primer paso a seguir. Una piel bien hidratada ayudará a lograr un acabado jugoso para evitar que la base de maquillaje se vea parchosa o destaque nuestras líneas de expresión. Después de limpiar tu rostro, aplica un sérum de hidratación profunda y sella con ayuda de tu crema hidratante favorita; no olvides aplicar tu protector solar, principalmente si tu evento navideño será cuando aún haya sol.

Recuerda que el objetivo de este maquillaje es lograr la apariencia de una piel natural, por lo que tu base de maquillaje debe ser de cobertura ligera y luminosa. Puedes utilizar un toque de iluminador para potenciar la apariencia glowy, especialmente en la zona de los pómulos; sin embargo, apuesta por aquellos de partículas finas.

El protagonista del maquillaje: ¿cómo aplicar el rubor correctamente?

El rubor es el corazón de este maquillaje, y aunque las versiones más juveniles apuestan por aplicarlo como si no hubiera un mañana, sobre pieles maduras el consejo es aplicarlo de forma más ligera sobre pómulos, mejillas y puente nasal; incluso puedes agregar un toque muy ligero en la punta de la nariz.

Los tonos que suelen utilizarse en este maquillaje son aquellos con subtonalidad fría, es decir, los rosados empolvados, malvas, ciruelas o incluso rojos color sandía; sin embargo, el tono correcto dependerá del tono de piel que tengas y lo cómoda que te sientas utilizando un color muy rojo.

Para pieles muy claras, la gama podría incluir los rosas azulados; las pieles medias pueden apostar por un acabado ciruela; y las oscuras, por rubores vinos o borgoña.

¿Cómo maquillar los ojos y labios con este look?

Dado que el protagonismo de este maquillaje está en el uso del blush, la mirada tendrá que lucir natural o discreta. Nuestra recomendación es apostar por un delineado delgado solo para alargar la mirada y tu rímel preferido. Sin embargo, si quisieras agregar un toque de luz, apuesta por un toque de sombra champán sobre el párpado.

Los labios son un factor importante en este look, por lo que, siguiendo la técnica de los ombré lips, la cual apuesta por aplicar color de forma difuminada, tendrás que aplicar un tono rojo. La recomendación es apostar por fórmulas hidratantes, glosses satinados o tintas con brillo labial.

El ‘cold girl makeup’ es un maquillaje que puede adaptarse de forma natural, incluso en la piel madura. Si aún no sabías qué look te acompañaría esta temporada de fiestas, ahora ya tienes una opción fresca, rejuvenecedora y favorecedora para llevar como maquillaje navideño.