Meghan Markle reacciona indirectamente tras polémica declaración falsa sobre su madre en Reino Unido

El pasado 15 de diciembre, la presentadora de televisión Carole Malone, pidió una disculpa a través de GB News, medio birtánico en el que colabora y donde afirmó declaraciones falsas sobre Doria Ragland, madre de Meghan Markle.

La falsa información surgió por la reciente hospitalización de Thomas Markle, el padre de Meghan, donde Malone acusaba a la duquesa de Sussex de ser una mala hija, al no hablar con el “padre que la crió mientras su madre estaba en presión”, lo que es falso.

Carole Malone pide disculpas a Doria Ragland, madre de Meghan Markle

En el video que se ha viralizado en las redes sociales, Carole ofrece una disculpa pública a la madre de Meghan por afirmar información completamente falsa.

Malone comenzó: “En un episodio de Britain’s Newsroom el jueves 4 de diciembre de 2025, afirmé que Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, crió a Meghan mientras su madre, Doria Ragland, estaba en prisión.

Creía que era así basándome en lo que ahora entiendo que era desinformación que había visto en internet. Me preguntaron sobre la validez de esta afirmación durante la emisión y repetí esta creencia, que ahora entiendo como falsa”.

La presentadora continuó: “Esto fue un error genuino. Acepto lo que me han dicho en nombre de la señora Ragland: que ella crió a su hija y que nunca ha estado en prisión ni en la cárcel. Pido disculpas sinceras a la señorita Ragland y a su familia por cualquier dolor que mis comentarios hayan causado, y estoy encantado de aclarar las cosas”.

El presentador Andrew Pierce añadió: “¿Puedo decir que estoy a punto para GB News porque ese día estaba en el programa? Todos queremos pedir disculpas a la señora Ragland por el error y estamos encantados de corregir el registro”.

Meghan Markle reacciona a las declaraciones falsas sobre su madre en Reino Unido WPA Pool/Getty Images

Meghan Markle reacciona a las declaraciones falsas sobre su madre en Reino Unido

Hasta el momento, Meghan no ha hecho declaraciones de manera oficial; sin embargo, su portavoz oficial ha hecho eco de las acusaciones y la aclaración del error.

“Los radiodifusores tienen la responsabilidad de informar, no de inflamar. Esta mentira fue desmentida de forma concluyente hace más de dos años, pero sigue siendo reciclada por comentaristas irresponsables, causando daños recurrentes”, dijo a través de un comunicado publicado en la revista People.

“La señorita Ragland crió orgullosa a su hija y nunca ha estado en prisión. GB News no se disculpó voluntariamente, sino solo para evitar una demanda por difamación, y dice mucho que GB News eliminara cualquier rastro de esa disculpa en las 24 horas siguientes a su presentación”, continuó el portavoz.

