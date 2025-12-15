Kate Middleton: ¿qué decía la emotiva carta que la princesa escribió luego de su diagnóstico y visita a Royal Marsden?

Kate Middleton se apoderó de los titulares el fin de semana pasado luego de aparecer de forma sorpresiva en Ever After Garden, un jardín conmemorativo en el corazón de Londres, lugar en el que la princesa de Gales dejó una carta breve, pero poderosa, en la que resumió su experiencia personal con el cáncer y su empatía con aquellos que se encuentran atravesando un proceso similar al suyo.

La visita, la cual fue compartida por los canales oficiales de los príncipes de Gales, ocurrió en un momento lleno de significado, tan solo meses después de hacer pública la noticia de que se encuentra en remisión tras su tratamiento.

¿Qué es el jardín Ever After Garden?

Ubicado en Chelsea, Ever After Garden es un proyecto solidario que desde 2019 recauda fondos para la Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada al Hospital Royal Marsden, lugar en el que Kate recibió quimioterapia tras su diagnóstico el año pasado.

El jardín está conformado por un aproximado de 30 mil rosas blancas iluminadas; cada una de ellas está dedicada a una persona que ha sido diagnosticada con cáncer. Durante su recorrido, la princesa aprovechó para convivir con voluntarios del sitio y dejó una rosa en el lugar, como suele hacerlo cualquier visitante, además de una conmovedora nota.

¿Qué fue lo que Kate escribió en su mensaje?

Entre las flores que componen la instalación, se descubrió que la princesa de Gales dejó una nota escrita a puño y letra con un mensaje sumamente conmovedor: “En memoria de todos aquellos que perdieron la vida por cáncer”. El pequeño texto escrito en un pequeño cuadro de papel fue firmado únicamente con una inicial, gesto que el público reconoció como una forma de respeto y duelo compartido, lejos del protagonismo.

En redes sociales, Kate también aprovechó el espacio para dejar un mensaje tras su visita al jardín. A través de un video en su cuenta oficial, agradeció a quienes han contribuido al jardín, subrayando el valor simbólico de cada rosa y cada luz encendida.

Kate expresó que este espacio representa unión colectiva de amor, memoria y esperanza, algo muy importante para los familiares que han perdido a un ser querido o para quienes acompañan a alguien durante la enfermedad.

¿Cuál es el vínculo de Kate con Royal Marsden?

La visita de Kate también fue vista como símbolo de refuerzo entre la princesa y el Royal Marsden Cancer Charity, pues fue en este hospital donde fue atendida durante su proceso. A principios de año, la princesa informó que se encontraba en remisión de su tratamiento, un anuncio que trajo alivio al mundo y los fanáticos de la realeza.

Desde entonces, ha estado reincorporándose a su agenda y compromisos oficiales de forma paulatina, siendo el evento más reciente que celebró “Juntos en Navidad”, donde resaltó la importancia del amor en todas sus formas.

Su visita al jardín Ever After Garden no solo permitió reforzar la visibilidad de una causa muy humana, sino que también ofreció un momento de conexión entre la princesa y el espacio que la ayudó a retomar su vida. Con su emotiva carta, Kate Middleton nos dejó ver, una vez más, su elegancia y compromiso con labores humanitarias, así como su capacidad de conectar con aquellos que están atravesando un momento difícil.