Carlos III desaira a su hermano Andrés y lo borra de la lista de invitados a la Navidad de la familia real

La Navidad se acerca y la familia real ya se prepara para disfrutar su tradicional descanso de invierno en la finca de Sandringham. Será allí donde los miembros más destacados de la realeza se reúnan para acompañar al rey Carlos III y a la reina consorte Camilla en las celebraciones navideñas.

Sin embargo, uno de sus miembros no será invitado, el rey Carlos III ha decidido retirarle la invitación al ex príncipe Andrés, quien ha sido desterrado de la familia real por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Te podría interesar: Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson tendrán encuentro incómodo en el bautizo de la hija de Beatriz de York

El rey Carlos III le retira la invitación a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor para Navidad

De acuerdo con el Daily Mail, Andrés pasará su última Navidad en su residencia de 30 habitaciones en Royal Lodge, lo que significa que el ex duque de York no se mudará a Sandringham como se tiene planeado, hasta el 2026, aunque no se tiene una fecha.

La familia real sin duda respirará aliviada ante la noticia, y las fuentes admiten que la presencia del ex príncipe en la propiedad privada del Rey en Norfolk durante la temporada festiva, cuando la mayoría de los miembros de la realeza se encuentran en la residencia, habría sido “incómoda e inapropiada”.

Andrés Mountbatten-Windsor fue retirado de los registros de la Orden de la Jarretera y de la Real Orden Victoriana Getty Images

¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor no se ha mudado de Royal Lodge?

El antiguo príncipe y duque de York fue despojado de todos sus títulos y honores reales por el rey Carlos III en octubre, y su hermano mayor ha dejado claro que quiere poner la mayor distancia posible entre él y el caído en desgracia Andrés.

Además de perder sus honores, Andrés tendrá que desalojar Royal Lodge; sin embargo, ha retrasado la mudanza por varias razones.

Las fuentes han indicado que los “aspectos prácticos” de empacar sus pertenencias de Royal Lodge de diez habitaciones, donde ha vivido en Windsor Estate durante más de 30 años, y mudarse a su nuevo hogar ha sido “un proceso logístico bastante sustancial, como mínimo”.

También necesita negociar la finalización anticipada de su contrato de arrendamiento de 75 años de la propiedad con Crown Estate.

