Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson tendrán encuentro incómodo en el bautizo de la hija de Beatriz de York

Beatriz de York está planeando celebrar el bautizo de su hija Athena Mapelli Mozzi, una ocasión que reunirá a varios miembros de la familia real, y a la que se unirán sus padres, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson.

Esta sería la primera aparición pública de los ex duques de York, desde que fueron exiliados de la realeza; sin embargo, todo indica que podrían no recibir una bienvenida cálida, sino todo lo contrario.

Te podría interesar: Esta sería la razón detrás de la declinación de las princesas Beatriz y Eugenia al evento de Kate Middleton

Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson asistirán al bautizo de su nieta Athenea

De acuerdo con el medio The Mail on Sunday, la princesa Beatriz de York bautizará a su pequeña Athena Mapelli Mozzi, junto a su esposo, el promotor inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi, el próximo 12 de diciembre.

El bautizo de la pequeña, que nació el pasado 22 de enero de 2025, reunirá a varios miembros de la familia real, donde se reencontrarán por primera vez con el ex príncipe Andrés y su ex esposa Fergie, tras el exilio.

“Será una ocasión real, pero todo el mundo teme la idea de ver a Andrés allí”, dijo una fuente al Daily Mail .

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales Getty Images

La relación de Beatriz de York y su padre Andrés Mountbatten-Windsor es tensa

De acuerdo con el Daily Mail, la princesa Beatriz se ha mantenido cercana a su madre en medio de la agitación del escándalo, pero su vínculo con su padre es más tenso.

“Beatriz, por supuesto, ha invitado a su padre. Pero la relación entre ellos no es muy buena”, declaró una fuente al medio. “Sin embargo, está preocupada por él. Está pasando por un momento muy delicado de salud mental, y reconoce que adora a sus nietos y que sería cruel privarlo de la oportunidad de asistir al bautizo”.

“Se habrán llevado a cabo algunas conversaciones cuidadosas y diplomáticas con el rey Carlos para llegar a esta etapa”, agregó la fuente.

La relación de Beatriz de York y su padre Andrés Mountbatten-Windsor es tensa Max Mumby/Indigo/Getty Images

El medio asegura que el bautizo de Athenea podría haberse retrasado, debido al escándalo que han protagonizado sus padres, pues su hija Sienna, de 4 años, fue bautizada a los 7 meses.

Por otra parte, Beatriz planea que toda la atención se centre en su hija, y no en la polémica de sus padres.

Una fuente dijo al medio: “Beatriz está decidida a mantener la atención completamente en su hija, pero no hay forma de escapar de la importancia del momento, ya que esta será la primera aparición del ex duque y la duquesa de York en un evento de la familia real y posiblemente la última vez que ponga un pie en la Capilla de St. James”.

¿Quiénes asistirán al bautizo de la hija de Beatriz de York?

Aunque no se sabe qué miembros de la familia real asistirán al gran evento, se sabe que Beatriz invitó al rey Carlos III y a la reina Camilla, pero ambos han decidido no asistir. Se dice que Kate Middleton y el príncipe William tampoco asistirán, y aunque no se ha dicho por qué, se cree que prefieren evitar un encuentro incómodo con Andrés.

