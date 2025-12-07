Esta sería la razón detrás de la declinación de las princesas Beatriz y Eugenia al evento de Kate Middleton

El servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad”, impulsado por la princesa Kate Middleton en la Abadía de Westminster, reunió a numerosos miembros de la familia real en una noche cargada de significado. Sin embargo, algo llamó la atención: la ausencia de las princesas Beatriz y Eugenia de York, quienes tradicionalmente han mostrado su apoyo a la princesa de Gales en este evento.

Aunque públicamente atribuyeron su declinación a compromisos familiares, varias señales apuntan a que su decisión podría tener un trasfondo más sensible relacionado con la reciente crisis que afecta a su padre, el expríncipe Andrés.

¿Por qué declinaron la invitación las princesas?

De acuerdo con fuentes citadas en medios británicos, Beatriz y Eugenia sí recibieron invitación al servicio de villancicos y se mostraron emocionadas por asistir. Incluso Eugenia dedicó un mensaje público en Instagram lamentando no haber podido acompañar a Kate y destacando el mensaje de esperanza del evento. Sin embargo, la ausencia de ambas despertó curiosidad entre los observadores reales.

Aunque la versión pública señala compromisos familiares, varios analistas se aventuraron a considerar que la situación que enfrenta a su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, podría haber influido en su decisión de evitar un foco mediático.

La princesa Eugenia se disculpó en redes por su ausencia en el evento. Instagram @princesseugenie

El escándalo en torno al príncipe Andrés

La ausencia de Beatriz y Eugenia se da apenas semanas después de que el príncipe Andrés perdiera sus títulos restantes y fuera obligado a abandonar Royal Lodge, su residencia de décadas. Nuevos detalles sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, así como las consecuencias administrativas tomadas por el rey Carlos III, volvieron a intensificar la presión mediática sobre el duque.

Aunque Beatriz y Eugenia no han perdido sus estilos de vida ni sus roles institucionales no oficiales, es un hecho que su imagen pública se ha visto salpicada, al menos en forma indirecta, por las decisiones que han recaído sobre su padre.

Su presencia en un evento de tan alta visibilidad, que además será transmitido por televisión y es descrito como uno de los proyectos más queridos de Kate Middleton, habría generado incomodidad y atención innecesaria en el escándalo familiar.

La cercanía del rey Carlos con Beatriz y Eugenia

Pese a los problemas de su padre, las princesas conservan una relación estable con el rey Carlos III, quien, según diversas fuentes, desea mantenerlas dentro del círculo cercano de la familia. Su ausencia, dentro de este contexto, no sugeriría un distanciamiento con la casa real, sino una decisión estratégica y probablemente consensuada para evitar distracciones mediáticas.

A pesar de que las princesas no acudieron, el evento sí estuvo marcado por la presencia de numerosos miembros de la familia real, incluidos los hijos de los príncipes de Gales, Sophie de Edimburgo, Zara y Mike Tindall, entre otros.

Este año, el servicio “Juntos en Navidad” reunió a 1600 invitados entre un ambiente natural festivo en el exterior de la abadía y un evento que Kate Middleton llevó con éxito.

Aunque oficialmente se habló de compromisos familiares, la ausencia de las princesas Beatriz y Eugenia en el evento navideño de Kate Middleton coincide con un momento especialmente delicado para su familia. En un intento por evitar que el foco volviera a caer sobre el escándalo que rodea a Andrés, ambas habrían optado por mantenerse fuera del reflector, mostrando una sensibilidad que parece en sintonía con el espíritu del evento.