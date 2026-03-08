Día Internacional de la Mujer: 5 actrices que han usado su voz para impulsar cambios sociales

En Hollywood hay muchas estrellas, pero solo algunas deciden usar su fama para algo más que alfombras rojas y estrenos. Algunas actrices han convertido su visibilidad en una plataforma para hablar de igualdad, derechos humanos y justicia social.

Desde discursos en organismos internacionales hasta intervenciones en ceremonias importantes, varias figuras del cine han demostrado que la popularidad también puede servir para abrir conversaciones que importan.

Estas son cinco actrices que han utilizado su voz para impulsar cambios sociales, con frases reales de sus discursos que han marcado a millones de personas.

1. Emma Watson

La actriz británica se convirtió en una de las voces más conocidas del activismo por la igualdad cuando dio su famoso discurso en la ONU al lanzar la campaña HeForShe.

En esa intervención explicó de forma clara qué significa el feminismo:

“El feminismo, por definición, es la creencia de que hombres y mujeres deben tener igualdad de derechos y oportunidades”.

También recordó que la igualdad aún no se ha alcanzado en ningún país:

“No hay ningún país del mundo donde todas las mujeres tengan igualdad”.

Su discurso se volvió viral porque invitó a los hombres a participar en la conversación sobre igualdad.

Emma Watson Getty Images

2. Angelina Jolie

Además de su carrera en el cine, Jolie ha trabajado durante años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, visitando zonas de conflicto y campos de refugiados.

En un discurso por el Día Mundial de los Refugiados, habló sobre la responsabilidad global ante las crisis humanitarias:

“La verdad es que no estamos haciendo ni la mitad de lo que podríamos para ayudar a los refugiados”.

Jolie ha insistido en que los refugiados no son cifras, sino personas con historias y derechos.

3. Viola Davis

En 2015, Davis hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ganar el Emmy a mejor actriz en drama. Su discurso se convirtió en uno de los más recordados de la televisión.

En el escenario habló sobre la falta de oportunidades para mujeres negras en Hollywood:

“La única cosa que separa a las mujeres de color de los demás es la oportunidad”.

Y añadió una frase que resonó en toda la industria:

“No puedes ganar un Emmy por papeles que simplemente no existen”.

4. Jane Fonda

Jane Fonda lleva décadas combinando su carrera con el activismo. En los últimos años ha participado en protestas climáticas y ha utilizado su influencia para pedir acciones urgentes frente al cambio climático.

En varias intervenciones públicas ha insistido en que la crisis climática es también una cuestión de justicia social, porque afecta con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables.

5. Natalie Portman

Portman también ha usado su voz para denunciar la desigualdad en la industria del entretenimiento. En distintos eventos y entrevistas ha señalado que las mujeres todavía enfrentan brechas salariales y menor representación en el cine.

Durante los últimos años ha apoyado iniciativas para promover más directoras, productoras y guionistas, algo que considera clave para cambiar la forma en que se cuentan las historias en la pantalla.

Las palabras de estas actrices muestran que el impacto de una figura pública puede ir mucho más allá del cine, a través de discursos, campañas y activismo, han logrado poner temas importantes en la conversación global.

