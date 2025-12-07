Cortes de pelo rejuvenecedores: 5 estilos que favorecen a todas después de los 40

A partir de los 40, el pelo puede volverse más fino, seco o perder movimiento, por lo que elegir el corte de pelo estratégico no solo nos ayuda a transformar nuestro look, sino también a suavizar los rasgos, iluminar el rostro y aportar vitalidad de forma inmediata.

Afortunadamente, no es necesario recurrir a cambios radicales para obtener un efecto rejuvenecedor en nuestra apariencia; basta con apostar por estilos en la melena que aporten volumen, estructura y un marco natural alrededor de la cara.

Desde capas delicadas hasta melenas estilizadas, estos son los cinco cortes de pelo más favorecedores para ayudarnos a lucir frescas, modernas y con un aire totalmente renovado.

Corte bob midi

El bob a la altura de los hombros, ligeramente degrafilado y con textura suave, es uno de los cortes más rejuvenecedores sin importar la forma del rostro.

¿Por qué funciona también después de los 40? Porque es un corte que crea movimiento, evita que el pelo se vea pesado y ayuda a suavizar líneas de expresión alrededor del rostro. gracias a su estructura, permite jugar con ondas ligeras o un lacio pulido, según la ocasión que lo amerite.

Es ideal para mujeres con pelo fino, ya que aporta volumen natural, pero también favorece a melenas gruesas al eliminar exceso de pelo.

Long layers con contorno facial

Las capas largas con face framing, ese contorno que nos ayuda a enmarcar la cara con mechones más cortos, es el corte ideal para lograr un efecto lifting inmediato.

Este estilo ilumina el rostro y es capaz de definir pómulos y suavizar la mandíbula, algo útil cuando estamos buscando una apariencia más fresca.

Es perfecto para quienes no quieren cortar demasiado, pero sí buscan renovar su melena larga sin perder sofisticación. Es un corte muy versátil, pues se adapta a melenas lisas, onduladas o rizadas.

Corte pixie

El pixie sigue siendo uno de los cortes estrella para ayudarnos a rejuvenecer. Una de las versiones actuales que apuesta por verse menos rígida y más femenina busca agregar textura en las puntas y poner un poco de volumen en la zona de la coronilla.

Este corte aporta un toque juvenil a las facciones, despeja el rostro y realza la mirada, y su estructura es uno de los mejores aliados para mujeres con pelo fino o escaso, ya que gracias a la texturización crea la ilusión de densidad.

French bob

Este corte se está convirtiendo en un clásico gracias a su increíble capacidad para enmarcar el rostro sin endurecerlo.

Cada vez son más las mujeres que apuestan por este corte que se caracteriza por ser corto y tener un cuerpo redondo, el cual no genera volumen, pero sí la densidad necesaria para ayudarnos a equilibrar las facciones.

Funciona de forma increíble en melenas lacias, aunque en cabelleras abundantes también puede adaptarse. Su estilizado requiere de herramientas como la secadora y un cepillo; sin embargo, una vez dominada la técnica de peinado, tu pelo lucirá elegante y refinado.

Clavicut liso

El clavicut, o melena recta, es un corte que se ha convertido en el favorito de muchas a nivel global por su capacidad de iluminar el rostro sin esfuerzo.

El largo de este corte, el cual suele llegar a la altura de la clavícula, es uno de los más favorecedores porque alisa el pelo, evita que las puntas luzcan maltratadas y aporta un look moderno sin llegar a ser tan corto como el bob.

Aunque muchas mujeres apuestan por su versión lacia, la realidad es que este corte también funciona bien en melenas onduladas, ofreciendo un aire juvenil y relajado, en contraste con la versión lisa que apuesta por un look pulido y elegante.

Si estás buscando algo con un mantenimiento sencillo, esta es la opción que robará tu corazón.

A cualquier edad, pero especialmente después de los 40, apostar por los cortes de pelo correctos puede transformar por completo la expresión y nuestro estilo. Ya sea que estemos buscando algo con movimiento, definición o un toque francés o sofisticado, estos estilos son apuestas seguras para rejuvenecer la mirada, suavizar los rasgos y hacernos sentir frescas y modernas. ¿Cuál será tu siguiente apuesta en el salón de belleza?