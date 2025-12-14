5 flequillos que estilizan y rejuvenecen el rostro y serán furor en 2026

El 2026 se perfila como un año dominado por tendencias naturales que aportan frescura y movimiento a la melena, con propuestas pensadas para resaltar los rasgos, suavizar líneas de expresión y crear looks más modernos y elegantes.

Por ello, los flequillos se posicionan como uno de los recursos preferidos para renovar el look sin cambios drásticos, aportando mayor protagonismo a la mirada y suavizando los rasgos para lograr un efecto rejuvenecedor totalmente natural.

Te podría interesar: Descubre los 6 cortes de pelo para brillar y lucir fresca en estas fiestas decembrinas

Flequillos que estilizan y rejuvenecen el rostro y serán furor en 2026

Desde versiones suaves y etéreas hasta propuestas más gráficas, estas son las tendencias que dominarán el próximo año y que, además, tienen un poderoso efecto estilizador.

Flequillo cortina

Será una de las tendencias más solicitadas del 2026, se caracteriza por ser un flequillo largo que se abre por la mitad, con mechones más largos a los lados que crea un efecto contouring en el rostro para armonizar el rostro.

Flequillo birkin

Inspirado en la actriz, Jane Birkin, este fleco se caracteriza por ser más corto al centro, mientras se va alargando gradualmente hacia los lados con una textura suave que aporta mayor protagonismo a la mirada mientras disimula frentes anchas, aportando frescura y glamour.

Flequillo desfilado o en capas

Este flequillo es uno de los más elegantes, pues se corta en capas que se van integrando de manera natural al resto de la melena, es ideal para rostros angulosos o cuadrados que buscan suavizar sus facciones.

Flequillo lateral

Se caracteriza por caer de manera diagonal sobre la frente, dando un toque de asimetría que permite alargar visualmente los rostros redondos o cuadrados, para una imagen más estilizada y juvenil.

Flequillo micro en capas

Este fleco da mucho dinamismo y un toque juvenil, pues al no ser pesado, estiliza al dejar ver parte de la frente y alargar visualmente el rostro, ideal para quienes desean un look moderno sin perder versatilidad.

Es importante que consultes con tu estilista de confianza para determinar cuál es el flequillo que se adapta mejor a tu rostro para conseguir un look más favorecedor.

