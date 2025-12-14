La importante lección que el príncipe William aprendió de Lady Di y ahora transmitirá a su hijo George

El pasado 9 de diciembre, el príncipe William celebró 20 años de servicio y colaboración con la organización Centrepoint, que apoya a personas que no cuentan con vivienda y se encuentran en situación de calle.

Esta organización benéfica fue impulsada por su madre, la princesa Diana, quien lo llevó por primera vez cuando él tenía tan solo 11 años, y tuvo la oportunidad de conocer la vulnerabilidad de estas personas.

Desde entonces, William asumió el compromiso de respaldar a quienes más lo necesitan, convirtiendo a Centrepoint en su primera causa; ahora busca que su hijo George también aprenda el valor de cuidar a los más vulnerables.

El príncipe William quiere llevar a su hijo George a Centrepoint

De acuerdo con el Daily Mail on Sunday, el príncipe de Gales quiere celebrar sus 20 años de servicio en Centrepoint, llevando a su hijo mayor, el príncipe George de 12 años, a la fundación para que pueda conocer y cuidar de las personas sin hogar.

“Habla mucho con George, Charlotte y Louis sobre la falta de vivienda. Es algo que le apasiona muchísimo”, reveló una fuente al medio.

“Está ansioso por llevar a George a un refugio para personas sin hogar pronto para que conozca a algunas de las personas brillantes que lo inspiraron a crear Homewards y a las personas que finalmente se beneficiarán de él”.

¿Cómo ayuda el príncipe William a las personas sin hogar?

El príncipe William ha sido patrocinador de Centrepoint desde 2005, más de una década después de que su madre, la princesa Diana, comenzara a ayudar a la organización benéfica en 1992.

También cuenta con Homewards, una iniciativa emblemática de cinco años, lanzada en 2023, cuyo objetivo es reducir la falta de vivienda.

El director ejecutivo de Centrepoint, Seyi Obakin OBE, dijo que la organización benéfica también le entregará al príncipe William un montaje de fotografías celebrando sus dos décadas de servicio.

“Hemos recopilado fotografías de él con jóvenes en momentos relajados, algunos nunca antes vistos en público”, dijo.

