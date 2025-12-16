Cortes de pelo que restan edad: 5 opciones favorecedoras a los 40+

Cumplir 40 (o más) no significa renunciar a verte fresca, actual o favorecida. Al contrario; es justo el momento en el que un buen corte de pelo puede convertirse en tu mejor aliado. No para “verte más joven” de forma forzada, sino para suavizar rasgos, dar luz al rostro y acompañar la versión más segura de ti.
Aquí te comparto cinco cortes de pelo que restan edad a partir de los 40, elegidos porque funcionan en la vida real, no solo en fotos.
El bob relajado que nunca falla
El bob a la altura de la mandíbula o un poco más abajo sigue siendo un básico, pero la clave está en llevarlo con movimiento. Nada de líneas rígidas, básicamente este corte rejuvenece cuando se siente ligero, con puntas suaves y un acabado desenfadado.
Capas largas que dan vida al pelo
Las capas largas y bien trabajadas ayudan a quitar peso, dan volumen donde se necesita y evitan que el pelo se vea apagado. Es uno de esos cortes que rejuvenecen porque hacen que la melena se mueva, además de que se vea sana.
Flequillo cortina: pequeño cambio, gran efecto
El flequillo tipo cortina es uno de los secretos mejor guardados para restar años. Suaviza la frente, enmarca los ojos y aporta un aire fresco sin comprometer todo el look. Además, crece bonito mientras se adapta a distintos largos, lo que lo hace práctico y favorecedor.
Media melena con ondas suaves
La media melena, justo a la altura de los hombros, es perfecta para mujeres 40+. Con ondas suaves o textura natural, logra un equilibrio ideal entre elegancia y juventud. Es fácil de peinar, no endurece los rasgos, además funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales.
Pixie largo y femenino
Para las más atrevidas, el pixie largo puede ser increíblemente rejuvenecedor. Bien llevado, resalta pómulos, despeja el rostro y transmite seguridad.
Al final, el mejor corte es el que te hace sentir cómoda y tú misma. La edad no está en el pelo, está en cómo lo lleva. ¡Cuando un corte te acompaña, se nota… y mucho!