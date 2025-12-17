Solsticio de Invierno: ¿cómo conectar con tu ángel de la abundancia durante el portal de la Puerta de Capricornio?

En el hemisferio norte, el solsticio de invierno tiene previsto llegar entre el 21 y el 22 de diciembre, momento en el que el sol alcanzará su punto más bajo y experimentaremos la noche más larga del año. Antes de que esta estación ingrese por completo, en el plano de lo energético, el 18 de diciembre es una fecha clave para lograr manifestar antes de que el portal de la Puerta de Capricornio cierre.

Si lo que deseas es reconectar con tu energía, pues llevas un tiempo sintiendo que la suerte te abandonó, este día te invita a conectar con tu ángel de la abundancia para que el 2026 te encuentre llena de prosperidad.

¿Cuál es el significado energético del invierno?

En la antigüedad, el invierno se celebraba como la temporada de transformación profunda, pues este representaba el fin de un ciclo de oscuridad y el inicio del retorno a la luz. Desde la simbología de antaño, esta fecha, la llegada de esta estación, es la invitación del universo para tomarnos un momento y reflexionar sobre las intenciones que deseamos que se concreten en el año que está por iniciar.

Desde la espiritualidad, este periodo es interpretado como la oportunidad de soltar lo que ya no queremos que ocupe nuestra vida.

Al coincidir con el cierre de un año 9, esta temporada está llena de magia para enfocarnos en los objetivos que queremos alcanzar y nos lleven al camino de la abundancia y la fortuna.

¿Qué es la Puerta de Capricornio?

Este concepto, usado en el universo del esoterismo, representa la entrada y/o salida del invierno. Este portal de iniciación presenta para muchos el logro de objetivos que nos planteamos a largo plazo; es por esta razón que es el momento indicado para conectar con el guía de la abundancia, pues de esta forma podremos encontrar en el nuevo ciclo, es decir, el próximo año, estabilidad, seguridad y el cumplimiento de nuestras metas.

Recuerda que la energía de la abundancia no se refiere únicamente al aspecto financiero o del dinero, así que aprovecha para conectar con tu guía espiritual.

Aprovecha la energía del invierno para darle la bienvenida a la abundancia. Pexels

Rituales sencillos para conectar con la energía del invierno

No necesitas realizar prácticas complejas para aprovechar la energía de este portal; bastará con realizar tres sencillos rituales para lograrlo.

Ritual de la escritura: En una hoja de papel anota todos los aprendizajes que te dejó el año y que deseas trabajar de manera diferente en el año que viene.

Ritual de limpieza: Ordena tu espacio y enciende una vela blanca en tu hogar; esto ayudará a purificar tu entorno.

Meditación breve: Enfócate en practicar la gratitud por todo aquello que ya tienes y que has pasado (incluso lo que no ha sido tan agradable); en tu meditación también aprovecha para visualizar estabilidad y todo lo que deseas vivir en los próximos meses.

El solsticio de invierno y el portal de la Puerta de Capricornio es el momento perfecto no solo para conectar con tu ángel de la abundancia, sino también para aprovechar y visualizar los cambios positivos que deseas experimentar en el año nuevo. Si te habías perdido los portales recientes para manifestar, no dejes pasar esta oportunidad.