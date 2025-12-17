Colores en tendencia 2026: ¿qué tonos estarán dominando el mundo de la moda y la belleza este año?

El 2026 promete ser un año con una paleta de colores muy variada. Aparentemente, los tonos elegidos por diversas instituciones especialistas en color no tendrían una relación entre ellos, pues ninguno coincidió en el mismo tono o sus derivados. Sin embargo, entre ellos logran un equilibrio que combina perfectamente lo etéreo con lo vibrante.

Luego de que las paletas neutras dominaran la escena durante un tiempo, estos colores apuestan por dar un giro en el que la calma, la identidad cultural y la naturaleza se cohesionan para inundar de creatividad el maquillaje, las pasarelas y hasta el mundo del arte en las uñas.

Estos son los colores en tendencia 2026 y las recomendaciones para integrarlos en tus looks de forma elegante y única como tu personalidad.

Blanco ‘cloud dancer’

Este color blanco representa la calma, lo etéreo, puro y la delicadeza. Este tono cremoso, que se diferencia del blanco puro, es perfecto para lucirse en prendas de sastrería relajada, pantalones de pierna ancha, vestidos fluidos y prendas elaboradas en algodón, satén o seda. En el mundo de la belleza, este color inspirará diseños de uñas que recorrerán desde el minimalismo hasta los elementos recargados que se suman a otra gran tendencia: el maximalismo.

En cuanto a maquillaje, el blanco estará dominando looks luminosos pero minimalistas, apostando por la apariencia sofisticada y limpia.

Blanco ‘cloud dancer’ Pexels

Naranja

De la mano del maximalismo, el naranja llega como la propuesta vibrante y llena de vitalidad que no pone en riesgo la elegancia. En el mundo de la moda, este color será el protagonista de accesorios y prendas que van desde los matices cálidos hasta los ligeramente apagados.

Respecto al maquillaje, los blushes con subtonalidad durazno y cálida dominarán en el mundo de la belleza con el objetivo de lucir un acabado luminoso y satinado que apueste por agregar frescura inmediata a las facciones del rostro.

Naranja Pexels

Morado ‘xoconostle’

Inspirado en las tonalidades profundas de esta planta, el morado ‘xoconostle’ llega como una de las propuestas más elegantes del año. La combinación y equilibrio entre misterio y expresión de este tono será ideal para lucir en abrigos, vestidos largos y piezas que generen un impacto visual. Mientras que en el mundo de la belleza lo estaremos viendo en diseños de uñas, esmaltes tradicionales, delineadores y sombras profundas con el objetivo de resaltar la mirada con maquillajes llenos de color, presencia y personalidad.

Color morado. Pexels

Verde azulado ‘transformative teal’

El verde azulado encarna la necesidad de generar un equilibrio entre lo natural y lo contemporáneo. Nace de la propuesta de generar un entorno sustentable y tranquilo de cara al futuro. El ‘transformative teal’ se caracteriza por ser fresco, elegante y muy versátil, pues puede combinar con otros colores sin restarle protagonismo.

Las prendas formales con un toque casual serán su apuesta en el plano de la moda, mientras que en materia de belleza, se convierte en el color favorito para maquillajes de ojos llenos de profundidad y vida, diseños de uñas sofisticados, así como creativos.

Verde azulado. Pexels

Burdeos

Este rojo intenso y profundo seguirá reinando el 2026, decantándose por texturas y acabados lujosos, siendo el terciopelo y el cuero sus mayores apuestas. El burdeos es un color que transmite sofisticación; es por ello que lo veremos en diversas prendas, desde faldas hasta vestidos, pasando por abrigos e incluso zapatos. Mientras que en el lenguaje del maquillaje, este color estará dominando propuestas editoriales con looks arriesgados donde las sombras sean en este color. Los labiales en acabados profundos y las uñas, cuya apuesta seguirá siendo el cat eye y el efecto cromo, son los que reinarán la temporada.

Burdeos Pexels

Los colores en tenencia 2026 serán tonos que conecten emoción, identidad y elegancia, conceptos que prometen alcanzar más que el mundo de la moda y la belleza.