5 colores de labial que iluminan y hacen lucir más joven tu maquillaje estas fiestas navideñas

A veces basta un solo gesto frente al espejo para que el maquillaje se vea distinto, y sí, el labial tiene ese poder.

Diciembre 16, 2025 • 
Karen Luna
Las fiestas navideñas tienen algo mágico con las luces, reuniones, risas… y también la excusa perfecta para sacar ese labial que te hace ver más fresca al instante. A veces no es el delineado ni la base, sino el color de labios el que cambia por completo el maquillaje. Elegir bien puede iluminar el rostro y quitarte varios años de encima, sin complicarte.

Si esta Navidad quieres verte más joven, luminosa y favorecida, estos colores de labial rejuvenecedores son una apuesta segura. ¡No se trata de seguir reglas estrictas, sino de tonos que aportan luz, mientras hacen que el maquillaje se vea actual!

1. Rosa nude con subtono cálido

El rosa nude da vida a los labios sin endurecerlos y funciona increíble en maquillajes naturales o con ojos suaves. Es ideal para comidas largas o reuniones familiares donde quieres verte arreglada, pero sin exceso.

2. Rojo cereza (no muy oscuro)

El rojo sigue siendo el rey de la Navidad, pero la clave está en elegir uno cereza o frambuesa, no demasiado vino. Estos rojos iluminan la sonrisa, hacen que la piel se vea más uniforme y levantan el maquillaje al instante.

3. Coral suave

Si tu piel se ve apagada en invierno, el coral puede ser tu mejor aliado porque aportando frescura y luz al rostro. Es perfecto para cenas navideñas de día o looks más relajados.

4. Malva rosado

¡El malva suave es elegante, moderno y muy favorecedor! Aporta profundidad sin endurecer los labios y rejuvenece porque se ve natural pero sofisticado.

5. Gloss transparente o rosado

A veces el truco está en el acabado y un gloss ligero hace que los labios se vean más jugosos, algo que rejuvenece inmediatamente, sin recargar el maquillaje.

Más allá del color, hidrata bien los labios y evita tonos demasiado oscuros o mates extremos, que suelen marcar líneas. ¿A ti, qué color te gustó más para usar esta Navidad?

