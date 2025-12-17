¿No más balayage? 5 mechas que estarán de moda en diciembre y tienes que pedir antes de Navidad

¿Estabas pensando en hacerte un cambio de imagen? Sabemos que sí, y haberte encontrado con esta nota no fue casualidad. Diciembre es el momento favorito de muchas para hacer un cambio significativo a nuestra apariencia, especialmente cuando queremos llegar al nuevo año con un refresh. El mundo de la belleza nos brinda infinidad de opciones: cortes de pelo, tintes o mechas, y en un mundo en el que el balayage fue el rey por años, hoy se toma unas breves vacaciones para darle paso a nuevas propuestas para iluminar el rostro.

Si en tus opciones las mechas están ocupando un lugar importante, no te pierdas estas alternativas rejuvenecedoras que iluminarán tu rostro y te harán ver perfecta en Navidad.

Baby lights

Las babylights siguen siendo una de las coloraciones favoritas de muchas gracias a su acabado delicado y juvenil. Estas mechas superfinas imitan los reflejos naturales del pelo de cuando se es pequeño, de ahí su nombre, y son la elección indicada si lo que buscas es un efecto luminoso y práctico.

Las mechas babylights quedan perfectamente sobre bases castañas y rubias, aportando un toque de luz natural sobre la melena.

Mechas face framing

Esta tendencia de coloración apuesta por crear luces para enmarcar el rostro. Vienen de la inspiración de las mechas de los 2000, con la diferencia de que las actuales suelen ser menos anchas, pues su objetivo es lograr un acabado refinado y delicado que aporte luz a nuestras facciones.

Las mechas framing pueden llevarse sobre bases medias y son la opción si lo que deseas para Navidad es un cambio fresco, visible, pero discreto y que al mismo tiempo suavice los rasgos; esta es la opción ideal para ti.

Ribbon highlights

Las mechas ribbon, o en forma de listón, son la compañía perfecta para un cambio de look que requiere de mucha dimensión y movimiento en la melena. A diferencia de las clásicas balayage, este diseño capilar es más definido; de esta forma se integran de forma natural con el resto de la melena.

Si lo tuyo es apostar por melenas largas y con ondas suaves, estas mechas son la opción indicada.

Hair contouring

Estas mechas están inspiradas en la función del maquillaje; al igual que él, buscan resaltar puntos estratégicos del rostro. Normalmente, suelen apostar por una decoloración en la zona del contorno facial, es decir, en la parte frontal, para crear luz sobre el rostro.

Muchas celebridades, como JLo, han apostado por ellas, logrando un look rejuvenecedor y muy favorecedor, especialmente en mujeres de 40+.

Mechas invertidas

Esta coloración consiste en añadir tonos ligeramente más oscuros para dar profundidad y contraste a la melena. Suelen lucir bien en bases claras, por lo que son un gran aliado cuando llevamos un tono rubio o un pelo completamente cano.

Si estás buscando un diseño natural, sobrio y moderno, esta alternativa es lo que estabas buscando.

Decirle ‘adiós’ al balayage, aunque no de forma permanente, es el momento ideal para darle oportunidad a estas mechas en tendencia, las cuales serán el gran aliado que necesitas para llegar a tu cena navideña con un look fresco y renovado. Si aún no agendas tu cita en el balón, ¿qué estás esperando?