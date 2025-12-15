Suscríbete
Charlène de Mónaco rinde homenaje a Grace Kelly con vestido joya que lleva un sutil guiño a Kate Middleton

La princesa Charlène de Mónaco deslumbró en el Baile de Navidad con un vestido joya en honor a Grace Kelly, acompañado de un discreto guiño a Kate Middleton.

Diciembre 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
charlene de mónaco.jpg

@palaisprincierdemonaco

El pasado 12 de diciembre se celebró el esperado Baile de Navidad, uno de los eventos más importante de la monarquía monegasca de la temporada, y donde la princesa Charlène de Mónaco se ha robado por completo las miradas con su espectacular estilismo.

El Baile de Navidad, que recauda fondos para la Fundación Princesa Charlène, se celebró en el lujoso Hotel París de Mónaco, donde la esposa del príncipe Alberto rindió homenaje a Grace Kelly, con un look que también recuerda a Kate Middleton.

Te podría interesar: Los gemelos reales de Mónaco, Jacques y Gabriella, brillan en nuevos retratos por su cumpleaños 11

Para el gran evento Charlène ha elegido un vestido joya de la diseñadora británica Jenny Packman, la gran favorita de Kate Middleton, princesa de Gales.

El vestido de color blanco con fajín joya en color dorado, está confeccionado en tejido plisado con escote profundo y una capa ligeramente transparente al estilo griego, que además marca la silueta y que forma parte de la colección de primavera-verano 2026, de la diseñadora que tanto fascina a Kate Middleton, y otras royals como Amalia de Holanda.

¿Por qué el vestido de Charlène de Mónaco rinde homenaje a Grace Kelly?

Para su colección de Primavera 2026, al que pertenece el vestido de Charlène, la diseñadora Packham ha explorado el cine de Alfred Hitchcock y sus mujeres para crear una serie de vestidos monocromáticos, totalmente glamourosos y con su sello característico.

Una de las mujeres en la que, por supuesto, se fijó la modista fue en Grace Kelly, especialmente en su interpretación en ‘Atrapa a un ladrón’, cinta coprotagonizada junto a Cary Grant y estrenada en 1955, el mismo año que la actriz de Hollywood conocería en Cannes a Rainiero de Mónaco y la cita cambiaría el rumbo de su historia y la del pequeño principado.

El homenaje de Charlène se extiende incluso en su melena dorada, peinada en suaves ondas que muchas veces llevó la misma Grace, un detalle que el príncipe Alberto debió valorar, pues siempre tiene presente a su madre.

Charlène de Mónaco
Melisa Velázquez
