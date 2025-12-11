Los gemelos reales de Mónaco, Jacques y Gabriella, brillan en nuevos retratos por su cumpleaños 11

El pasado 10 de diciembre, los gemelos Jacques y Gabriella de Mónaco celebraron su cumpleaños número 11, y para celebrar un año más de vida de los hijos del príncipe Alberto y la princesa Charlene, el Palacio del Príncipe de Mónaco publicó tres nuevas fotografías de los niños.

En estas imágenes, se puede ver lo mucho que han crecido los gemelos, dejando claro que están listos para comenzar la pre adolescencia, y con ello, probablemente mayor protagonismo en los actos oficiales.

Jacques y Gabriella de Mónaco estrenan retratos reales por su cumpleaños número 11

Fue a través de Instagram, que la familia monegasca compartió las fotografías que celebran un año más de los príncipes, con un carrusel que se abrió con una foto del príncipe Jacques y la princesa Gabriella vestidos de blanco.

“Muy feliz cumpleaños al Príncipe Heredero Jacques y a la Princesa Gabriella, que hoy celebran su undécimo cumpleaños”, escribieron los cortesanos debajo de las fotos de Instagram en francés e inglés. Las fotos fueron atribuidas a Vanessa von Zitzewitz y etiquetadas en el Palacio del Príncipe, donde reside la familia real.

En la segunda foto del carrusel se puede ver al príncipe Jacques, heredero al trono, posando con la mano en la barbilla y luciendo un suéter blanco.

El montaje cerró con una toma en solitario de la Princesa Gabriella, que también posó con la mano debajo de la barbilla mientras brillaba con un vestido blanco resplandeciente.

¿Cómo es la personalidad del príncipe Jacques y la princesa Gabriella?

El príncipe Jacques y la princesa Gabriella comparten la experiencia única de crecer bajo la atención real, pero durante una entrevista con la revista People en 2021, el príncipe Alberto confesó que sus gemelos tienen distintas personalidades.

“En términos generales, Jacques es un poco más tímido y reservado, pero también se le ocurren cosas muy graciosas”, declaró el príncipe Alberto cuando los gemelos tenían 6 años. “Es un gran observador y le encanta analizar la situación. Luego se lanza”.

Mientras tanto, la princesa Gabriella es “un poco más extrovertida y definitivamente tiene el don de la palabra. Es un personaje al que le encanta bailar y cantar. No le da ningún reparo estar delante de la gente”, dijo.

Jacques y Gabriella a menudo se unen a sus padres, el príncipe Alberto y la princesa Charlene, para eventos reales oficiales como el Día Nacional de Mónaco y recientemente posaron para otro primer plano en la tarjeta navideña de su familia .

Harley el chihuahua se sentó en un sofá entre la princesa Charlene y la princesa Gabriella, haciendo un adorable cameo en la foto de Navidad, que también fue tomada por Vanessa von Zitzewitz.

