Victoria de Suecia revive un histórico look de la reina Silvia en los Premios Nobel, 30 años después

La heredera al trono, Victoria de Suecia, causó sensación con un vestido vintage que la reina Silvia lució en la entrega del Premio Nobel de 1994.

Diciembre 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado 10 de diciembre se celebró la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, en la ciudad de Oslo en Estocolmo, donde también se celebró el banquete que exige etiqueta especial llamada corbata blanca, donde las mujeres llevan vestidos largos, la realeza tiaras y los hombres visten frac negro, combinado con pantalón, camisa de cuello y pajarita blanca.

Victoria de Suecia fue una de las asistentes que más brilló en la velada, al lucir un vestido que su madre, la reina Silvia, había llevado al mismo evento hace 30 años.

La heredera al trono de 48 años, rescató del clóset de su madre, un vestido diseñado por Jacques Zehnder, que su madre, Silvia, lució en el mismo banquete del Nobel en 1994, y que se caracteriza por su escote palabra de honor asimétrico, cintura ceñida y una falda amplia con una capa cruzada a juego con el escultural corpiño.

Victoria no lució joyas extravagantes, pero sí el fajín de la Orden de los Serafines en el que se prende un broche de perlas y diamantes a juego con sus discretos pendientes.

Pascal Le Segretain/Getty Images

Cuando la reina Silvia lo lució, lo combinó con la tiara de la reina Sofía, a veces llamada la “Tiara de Nueve Puntas” por su forma arquitectónica.

Victoria de Suecia lleva la tiara Baden Fringe en el banquete del Nobel de la Paz

En cuanto a la tiara, Victoria eligió la misma que lució en la entrega del Premio Nobel en 2024, se trata de la tiara Baden Fringe, una antigua reliquia familiar.

La pieza es especialmente querida por la princesa: aparte de su brillo y clase, una de las razones puede ser su origen, ya que la tiara perteneció a una reina que llevaba su nombre.

Pascal Le Segretain/Getty Images

El Gran Duque Federico I de Baden y su esposa, la Gran Duquesa Luisa, regalaron la tiara a su única hija Victoria por su matrimonio en 1881 con el futuro Gustavo V de Suecia.

Victoria de Suecia
Melisa Velázquez
