¿Cómo elegir el corte de pelo adecuado según la forma de mi rostro? 5 looks que rejuvenecen la mirada a los 50 o más

Si estás buscando potenciar la belleza de tu mirada, puedes recurrir a cortes de pelo que iluminen de manera natural para suavizar las líneas de expresión alrededor de los ojos y dar una sensación de frescura y vitalidad.

La clave está en saber elegir el corte según la forma de tu rostro, pues además de dar protagonismo a la mirada, puedes armonizar por completo tu rostro, una técnica ideal para lucir más joven después de los 50 de forma natural.

¿Cómo elegir el corte de pelo según la forma de mi rostro para iluminar la mirada y rejuvenecer después de los 50?

Estas propuestas, pensadas según la forma de cada rostro, buscan realzar tus rasgos naturales y crear un look moderno y sofisticado que ilumine el rostro y aporte un efecto más juvenil.

Rostro ovalado con capas suaves y largas

Al rostro ovalado le van muy bien cualquier estilo y corte de pelo; sin embargo, para realzar la belleza de tu mirada, puedes recurrir a las capas suaves y largas, ligeramente escalonadas para dar movimiento a la melena y realzar los ojos y los pómulos.

Algunos cortes sugeridos son el midi con textura, el long bob o pixie largo, que aportan un look moderno.

Rostro redondo con cortes asimétricos o bob largo

Los cortes asimétricos con capas desfiladas, son ideales para estilizar de forma natural los rostro redondos, pero si prefieres un estilo corto, te va de maravilla el corte bob largo y desfilado, ya que alarga visualmente el rostro, mientras suaviza la rigidez de mejillas y mandíbula.

Otro corte de pelo sugerido es el bob long por debajo de la barbilla, o si prefieres las melenas largas, busca un estilo con capas largas y desfiladas, y evita los flecos demasiado tupidos y parejos, opta por los desfilados.

Rostro cuadrado con ondas y capas suaves

Para eliminar la rigidez de la mandíbula y dar un aspecto más juvenil y delicado, puedes recurrir a los cortes con capas largas y suaves e incluso peinarlos con suaves ondas para dar un toque más moderno y juvenil.

Los cortes de pelo sugeridos son los midi con capas o flequillos laterales.

Rostro alargado con flequillo y volumen

Para este tipo de rostro es esencial equilibrar las proporciones para conseguir armonía y juventud, un corte de pelo con volumen, acompañado de un flequillo ligero o desfilado, permite reducir la sensación de longitud.

Los cortes sugeridos son los midi con textura, pero también puede recurrir a diferentes estilo de flequillo como el recto, estilo cortina o desfilado.

Rostro corazón con cortes en V y textura

Este tipo de rostro se beneficia de cortes de pelo que suavizan la frente y la barbilla, y las capas que dan textura alrededor del rostro pueden equilibrar las facciones y aportar dinamismo, logrando un look fresco y rejuvenecido.

Los cortes sugeridos para este tipo de rostro son el shaggy o el estilo mariposa, que dan textura y movimiento.

Con estos cinco estilos, elegir un corte de pelo a partir de los 50 no es un desafío, sino una oportunidad para resaltar tu personalidad y proyectar una imagen renovada.

