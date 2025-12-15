¿Por qué el rey Carlos III no ha revelado el tipo de cáncer que padece? Así compartió su estado de salud actual

El pasado 12 de diciembre, se transmitió un mensaje pregrabado del rey Carlos III para la transmisión especial de Stand Up To Cancer, donde el monarca británico compartió algunos detalles sobre su propio diagnóstico.

El rey Carlos III habló de la importancia de la detección temprana y cómo ha sido su abrumador proceso, e incluso dio detalles de su diagnóstico actual; sin embargo, no ha querido revelar cuál es el tipo de cáncer que padece, aunque sí se sabe que no es de próstata, de acuerdo con el Palacio de Buckingham.

¿Cuál es el estado de salud actual del rey Carlos III?

El mensaje del padre del príncipe William, fue percibido como muy emotivo y sincero, pues el monarca habló con sinceridad sobre su propio diagnóstico y con alegría, compartió su estado actual de salud.

“Este hito es tanto una bendición personal como un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años; un testimonio que espero pueda animar al cincuenta por ciento de nosotros que seremos diagnosticados con la enfermedad en algún momento de nuestras vidas”, continuó en el sincero mensaje, que fue grabado en Clarence House varias semanas antes.

Si bien un portavoz del Palacio de Buckingham confirmó que la recuperación del Rey ha alcanzado una etapa notablemente positiva, no mencionó la palabra “remisión”.

¿Por qué el rey Carlos III no ha revelado que cáncer padece?

Carlos III ha estado recibiendo tratamiento semanal desde que anunció su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024, y a pesar de su franqueza con el público sobre algunos aspectos de su salud, el Rey aún no ha revelado el tipo de cáncer por el que está siendo tratado.

El Palacio de Buckingham ha declarado que se trata de una decisión deliberada del monarca y sus asesores.

“El consejo de los expertos en cáncer es que, en su determinación de apoyar a toda la comunidad oncológica, es preferible que Su Majestad no aborde su propia condición específica, sino que hable con los afectados por todas las formas de la enfermedad”, dijo un portavoz.

Sin embargo, el palacio confirmó el anuncio previo de que, a pesar de que el diagnóstico del Rey se produjo después de que fuera tratado por un “agrandamiento de próstata”, no tiene cáncer de próstata.

