Realeza

Las restricciones que ha impuesto Andrés Mountbatten-Windsor en su nuevo hogar en Sandringham

Andrés Mountbatten-Windsor está preparando su mudanza de Royal Lodge a Sandringham, y ya ha comenzado a imponer restricciones para su seguridad.

Diciembre 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III decidió quitarle sus títulos reales a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, pero además, también se le solicitó dejar su residencia en Royal Lodge.

El ex príncipe Andrés tendrá que vivir en una residencia privada, por lo que su hermano le otorgó habitaciones en Sandringham, y aunque todavía no se muda, el “hijo favorito” de la reina Isabel II ya está haciendo los preparativos.

Andrés Mountbatten-Windsor impone restricciones de seguridad en su nuevo hogar en Sandringham

De acuerdo con medios internacionales, el 14 de febrero se dio a conocer que Andrés había solicitado que se prohibiera el vuelo de drones en una nueva área de la finca real de Sandringham en Norfolk.

La zona de exclusión aérea de Sandringham se ha ampliado ahora para incluir Marsh Farm en Wolferton, que está a dos millas al oeste de Sandringham House, donde la familia real suele pasar la Navidad.

Se sabe que los drones comprometen la privacidad, ya que las cámaras de alta resolución y los sensores térmicos les permiten registrar y monitorizar ubicaciones a distancia.

Actualmente existe una zona de exclusión aérea los 365 días del año en gran parte de la finca de 60 acres del rey Carlos, incluyendo Sandringham House y Anmer Hall al este: la casa de campo de diez dormitorios del príncipe y la princesa de Gales.

jardines de Sandringham.jpg

Sandringham House cuenta con un área de inmensos jardínes

Sandringham State

¿Cuál será el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor?

Se ha informado que Marsh Farm, que actualmente es una granja en funcionamiento, ha sido reservada para Andrés cuando se mude de Royal Lodge. Marsh Farm está situada en la apartada Wolferton, que ofrece una iglesia y un club social, pero no hay pub ni tienda del pueblo.

La orden establece: “El Secretario de Estado ha decidido que es necesario, en interés público, modificar el área restringida en el Reglamento de Navegación Aérea (Restricción de Vuelo) (Sandringham House) (Zona Restringida EG R219) 2025(a)”.

Una nota explicativa añade: “Estas Regulaciones modifican el Reglamento de Navegación Aérea (Restricción de Vuelo) (Sandringham House) (Zona Restringida EG R219) de 2025 (S.I. 2025/276) modificando el área del área restringida.

General Views Of Anmer Hall

Anmer Hall en Sandringham.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

“Se ha acordado por la Autoridad de Aviación Civil y el Departamento de Transporte que los vuelos deben estar restringidos en las proximidades de las áreas especificadas por razones de seguridad pública.

príncipe Andrés
Melisa Velázquez
