Beatriz y Eugenia de York “eclipsan” a los Windsor durante el almuerzo navideño del rey Carlos III

El pasado 16 de diciembre, se celebró el almuerzo navideño organizado por el rey Carlos III en Buckingham, y donde se reunieron los miembros de la realeza de alto rango como el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Sin embargo, la gran sorpresa la dieron las princesas Beatriz y Eugenia de York, que tras los escándalos de su padre, el ex príncipe Andrés, y su madre Sarah Ferguson, finalmente se reunieron con los Windsor.

Beatriz y Eugenia de York asisten al almuerzo navideño del rey Carlos III

La princesa Beatriz y la princesa Eugenia fueron fotografiadas conduciendo juntas mientras asistían al almuerzo navideño de su tío, el rey Carlos III, en el Palacio de Buckingham en Londres.

Las fotos mostraban a la princesa Beatriz conduciendo, mientras la princesa Eugenia, vestida festivamente con pendientes de bastón de caramelo, viajaba en el asiento del copiloto.

Beatriz y Eugenia de York asisten al almuerzo navideño del rey Carlos III Max Mumby/Indigo/Getty Images

Otra foto mostraba a Eugenia en un coche con su marido, Jack Brooksbank, y uno de sus hijos parecía estar en el asiento trasero.

Las hermanas reales sonrieron al ser fotografiadas fuera del almuerzo del palacio, al que también asistieron Sophie, la duquesa de Edimburgo, el príncipe Eduardo, el duque de Kent, Lady Sarah Chatto y otros miembros de la familia real.

¿Por qué el rey Carlos III celebra el almuerzo navideño?

El almuerzo de Navidad es una tradición navideña para la familia real que el rey Carlos ha continuado desde el reinado de su difunta madre, la reina Isabel.

El Rey de 77 años, ha celebrado el evento tanto en el Palacio de Buckingham como en el Castillo de Windsor en los últimos años, reuniendo a la familia en una reunión privada antes de Navidad, que siempre se celebra en la finca Sandringham en el campo de Norfolk.

Mientras que las princesas de york se reencontraban con la familia real, su padre desterrado, fue visto cabalgando en los jardines de Windsor, pues su hermano los borró de la lista de invitados a todas las festividades navideñas.

