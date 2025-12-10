Thomas Markle desea reconciliarse con su hija Meghan tras sufrir la amputación de su pierna

Hace algunos días se dio a conocer que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, sufrió una amputación de emergencia, desde entonces, medios internacionales reportaron los esfuerzos de la duquesa de Sussex por ponerse en contacto con él.

Tras varias llamadas a diferentes hospitales de Filipinas, llamadas y correos electrónicos, Meghan por fin pudo localizar a su padre y hacerle llegar una carta, y así retomar el contacto.

Meghan Markle envía una carta a su padre Thomas Markle tras la amputación de su pierna

El 10 de diciembre, el portavoz de Meghan ha confirmado que sus esfuerzos dieron resultado, y ha logrado comunicarse con su padre a través de una carta.

“Con el apoyo de contactos fiables y de confianza, su correspondencia está ahora segura en sus manos”, afirmó el portavoz en un comunicado.

Meghan había escrito varios correos a su padre, pero al enterarse de que no había recibido nada, llamó personalmente a varios hospitales para intentar localizarlo, y ahora desea encontrar la forma de apoyarlo.

Meghan Markle retoma el contacto con su padre Thomas Getty Images

Thomas Markle desea reconciliarse con su hija Meghan

De acuerdo con Us Weekly, Thomas Markle se sintió sorprendido al enterarse de los intentos de Meghan por contactarlo, y aseguró que desea poder hablar con ella para poder reconciliarse.

“Por supuesto que quiero hablar con Meghan, pero no estoy seguro de que estas sean las circunstancias adecuadas”, dijo Thomas al medio en una entrevista publicada el sábado 6 de diciembre. “Siempre he dicho que estoy abierto a reconciliarme con mi hija. Nunca he dejado de amarla. No quiero morir distanciado de Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También podría ser agradable conocer a su esposo”.

Thomas Markle dice que Meghan Markle no le permite ver a sus nietos Especial

¿Por qué le amputaron la pierna al padre de Meghan Markle?

La operación de Thomas se produce tras varios años de problemas médicos, uno de los episodios más graves fue un derrame cerebral en 2022.

El hijo de Thomas, Thomas Markle Jr., reveló la semana pasada que su padre se sometió a una cirugía de gravedad.

“Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y después negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local y le hicieron unos escáneres y una ecografía, y dijeron que había que amputarle la pierna”, contó el hermano de Meghan al Daily Mail el viernes 5 de diciembre. “No había otra opción. Me dijeron que había que amputarle la pierna y que era cuestión de vida o muerte”.

El distanciamiento entre Meghan Markle y su padre

Meghan ha estado distanciada de su padre desde poco antes de su boda en mayo de 2018 con el príncipe Harry .

La ruptura comenzó después de que Thomas admitiera haber manipulado fotos de paparazzi y, según Meghan, no le fue sincero sobre sus comunicaciones con la prensa.

Habló del tema durante la entrevista que ambos mantuvieron con Oprah Winfrey en 2021, afirmando que sentía que la relación se había dañado irremediablemente y añadiendo entonces : “He perdido a mi padre”.

