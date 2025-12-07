¿Meghan Markle rompe el protocolo real? Aseguran que está haciendo mal uso de su título de duquesa

Han pasado más de cinco años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se alejaron de la familia real para mudarse a California, Estados Unidos, y comenzar una nueva vida; sin embargo, la actriz no ha dejado de presentarse como duquesa de Sussex.

Algunos especialistas en realeza, han acusado a Meghan de hacer mal uso del título de la realeza, pues consideran que lo utiliza como un recurso para llamar la atención y generar mayor impacto en sus proyectos personales.

¿Meghan Markle hace mal uso de su título de duquesa de Sussex?

La polémica surgió de nuevo, luego de que Meghan protagonizó la portada de la nueva revista de Harper’s Bazaar, la entrevista fue realizada por la periodista Kaitlyn Greenidge en una casa de Upper East Side en la ciudad de Nueva York, donde la esposa del príncipe Harry fue presentada como “Meghan, duquesa de Sussex”.

Las reacciones de los especialistas en la realeza no se hicieron esperar, Helena Chard, declaró para For News, que esta forma de presentación no responde a ningún protocolo oficial, y aseguró que Markle le da una importancia desproporcionada a su estatus.

Chard, también aseguró que Meghan mantiene el uso de su título como una herramienta estratégica para sus actividades empresariales en Estados Unidos, y para mantener la atención puesta en ella.

Por otra parte, el historiador y especialista en realeza, Richard Fitzwilliams, declaró para el Daily Mail:

“Meghan quiere tener una imagen positiva en la entrevista diciendo que no habla mal de nadie y está llena de pensamientos positivos”, declaró a la publicación. “Sin embargo, al usar su título de esta manera tan cómica, dice mucho sobre sí misma. Podría estar sola y aun así ser presentada”.

Defienden a Meghan Markle de las acusaciones por uso de su título real

Sin embargo, hay quienes defienden a Meghan, la experta en etiqueta Myka Meier, reveló para Us Weekly que la esposa del príncipe Harry está en su derecho de hacer uso del titulo de duquesa de Sussex.

“Desde el punto de vista de la etiqueta, usar un título británico tanto social como profesionalmente a nivel global, incluidos EE. UU., no es inusual ni inapropiado”, dijo. “Especialmente cuando la persona es ampliamente conocida por ese título”.

Meier agregó: “La elección de cómo cada miembro de la familia real desea ser tratado al final depende de ese individuo”.

