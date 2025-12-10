Suscríbete
Transforma tu look esta Navidad: 6 cortes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 40 o más

Antes de cerrar el año, atrévete a renovar tu look con un corte de pelo que aporte frescura, elegancia y un aire rejuvenecido a tu imagen.

Diciembre 10, 2025 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que rejuvenecen después de los 40

Después de los 40, el pelo se convierte en un gran aliado para lucir una imagen más fresca y actual, ya que el corte adecuado puede estilizar el rostro, suavizar las facciones y aportar un toque naturalmente rejuvenecedor.

Los estilistas coinciden en que los looks desenfadados, con texturas suaves que dan movimiento a la melena de forma natural, son los más favorecedores para conseguir una imagen moderna y elegante después de los 40.

Los cortes de pelo más favorecedores para conseguir un look moderno y elegantes después de los 40, se caracterizan por sus capas suaves o un acabado desfilado y desenfadado que aportan frescura y movimiento con sofisticación.

Bob francés

Es uno de los cortes más elegantes del momento, ligeramente más corto en la nuca y sus puntas redondeadas, aporta sofisticación instantánea, mientras genera un efecto lifting natural al rostro, marcando los pómulos y la mandíbula.

Pixie largo

También conocido como long pixie, combina la frescura del pelo corto con la versatilidad de los mechones más largos que favorece a casi todos los tipos de rostro con un aire atrevido y contemporáneo, ideal para quienes buscan un look atrevido, sin perder la elegancia.

Shaggy

Gracias a sus capas suaves, este corte inspirado en la década de los 70, aporta dinamismo y textura con naturalidad, ideal para quienes buscan darle mayor volumen a la melena, con un acabado juvenil y vibrante.

Lob desfilado

Si el pelo tan corto no es lo tuyo, puedes optar por este corte que va a la altura de los hombros, sus capas suaves alrededor del rostro, iluminan y suavizan las facciones, creando una imagen moderna y sofisticada.

Capas largas

Si prefieres mantener el largo de tu melena, opta por capas suaves que aporten movimiento y textura para añadir ligereza y enmarcar el rostro de forma sutil, logrando un efecto más fresco y armonioso.

Midi con capas

Este corte incorpora capas suaves para aportar movimiento, ligereza y un acabado más rejuvenecedor, se trata de uno de los looks más versátiles, ya que favorece a casi todos los tipos de rostro y permite llevarlo con peinados pulidos y elegantes, o más naturales y desenfadados.

La clave del rejuvenecimiento capilar está en elegir un corte que aporte movimiento, favorezca la forma del rostro y, sobre todo, que te haga sentir segura y auténtica.

