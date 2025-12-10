Transforma tu look esta Navidad: 6 cortes de pelo rejuvenecedores que debes probar a los 40 o más

Después de los 40, el pelo se convierte en un gran aliado para lucir una imagen más fresca y actual, ya que el corte adecuado puede estilizar el rostro, suavizar las facciones y aportar un toque naturalmente rejuvenecedor.

Los estilistas coinciden en que los looks desenfadados, con texturas suaves que dan movimiento a la melena de forma natural, son los más favorecedores para conseguir una imagen moderna y elegante después de los 40.

Cortes de pelo que rejuvenecen después de los 40

Los cortes de pelo más favorecedores para conseguir un look moderno y elegantes después de los 40, se caracterizan por sus capas suaves o un acabado desfilado y desenfadado que aportan frescura y movimiento con sofisticación.

Bob francés

Es uno de los cortes más elegantes del momento, ligeramente más corto en la nuca y sus puntas redondeadas, aporta sofisticación instantánea, mientras genera un efecto lifting natural al rostro, marcando los pómulos y la mandíbula.

Pixie largo

También conocido como long pixie, combina la frescura del pelo corto con la versatilidad de los mechones más largos que favorece a casi todos los tipos de rostro con un aire atrevido y contemporáneo, ideal para quienes buscan un look atrevido, sin perder la elegancia.

Shaggy

Gracias a sus capas suaves, este corte inspirado en la década de los 70, aporta dinamismo y textura con naturalidad, ideal para quienes buscan darle mayor volumen a la melena, con un acabado juvenil y vibrante.

Lob desfilado

Si el pelo tan corto no es lo tuyo, puedes optar por este corte que va a la altura de los hombros, sus capas suaves alrededor del rostro, iluminan y suavizan las facciones, creando una imagen moderna y sofisticada.

Capas largas

Si prefieres mantener el largo de tu melena, opta por capas suaves que aporten movimiento y textura para añadir ligereza y enmarcar el rostro de forma sutil, logrando un efecto más fresco y armonioso.

Midi con capas

Este corte incorpora capas suaves para aportar movimiento, ligereza y un acabado más rejuvenecedor, se trata de uno de los looks más versátiles, ya que favorece a casi todos los tipos de rostro y permite llevarlo con peinados pulidos y elegantes, o más naturales y desenfadados.

La clave del rejuvenecimiento capilar está en elegir un corte que aporte movimiento, favorezca la forma del rostro y, sobre todo, que te haga sentir segura y auténtica.

