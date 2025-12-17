¿Qué tono de labial te hace ver más joven? 5 colores imprescindibles y elegantes para tu maquillaje navideño

Cuando estamos frente al espejo para realizar nuestro maquillaje, el bilé es un elemento muy importante que muchas veces pasamos desapercibido. Solemos recurrir al color que más nos gusta, cómo se nos ve o el tono que lleva en nuestra cosmetiquera desde toda la vida.

Elegir el tono de labial correcto no solo sirve para agregar color a nuestros labios; su uso es vital para complementar y armonizar un maquillaje. El objetivo al usarlo es claro: que nos ayude a rejuvenecer; es por ello que, independientemente de las tendencias, hay que apostar por tonos que logren que proyectemos una apariencia fresca y luminosa, especialmente en eventos importantes como la cena de Navidad.

Si estabas buscando el tono adecuado para ti, revisa estos; son los colores imprescindibles y elegantes que hacen resaltar cualquier maquillaje navideño.

Labial rosa pétalo

Uno de los tonos más naturales y favorecedores que existen es este, y es que por sí solo es capaz de ayudarnos a lograr un look muy natural, y acompañado con un maquillaje cargado, este tono es perfecto para lograr un equilibrio sin restar protagonismo a otros elementos como las sombras.

El rosa pétalo puede encontrarse en diversas texturas de labial: mate o brillosa. Aunque en labiales mate, el color resulta adorable, la recomendación para lucirlo de forma impecable sobre pieles maduras es apostar por texturas glossy que contengan solo un toque de color.

Labial marrón

La temporada otoño/invierno trajo de vuelta este precioso color y, más allá de un tono tendencia, el labial marrón es la elección correcta para lograr unos labios con color, pero sin que sean demasiado. Este tono puede acompañar un maquillaje en tonos marrones, lucir de forma protagónica en un look muy natural o incluso acompañar un atrevido smokey; su versatilidad es la que lo ha convertido en uno de los colores favoritos de muchas mujeres.

Este color se lleva bien en acabados humectantes y brillosos, por lo que será mejor apostar por él en labiales en barra o glosses.

Labial rojo

Este color es un clásico, no solo de la temporada, sino del mundo de la belleza. Al ser un tono vibrante, se presta perfectamente para un look “sin maquillaje”, así como para un estilo con delineado felino. El rojo también es un color retro, por lo que es ideal para lucir con un cat eye para un estilo muy vintage. El labial rojo puede adaptarse perfectamente en su versión mate o brillante sobre la piel madura; sin embargo, si tu elección será la primera opción, el consejo es aplicar un toque de hidratante debajo para evitar el “efecto cartón”.

Labial Berry

Los tonos berry son altamente favorecedores; su tono, entre rosado, morado y rojo, es la combinación perfecta para adaptarse a casi cualquier tono y textura de piel (sí, incluso la madura). Es perfecto para looks naturales, así que si estabas pensando en llevarlo con un smokey o algo más cargado, llévalo a toquesitos para evitar saturación. Si deseas lograr un acabado más juvenil y fresco, apuesta por las texturas cremosas o satinadas.

Labial cereza oscuro

El tono cereza oscuro es una de las apuestas más elegantes de la temporada. Es un color oscuro, sí, pero sumamente sofisticado que nos recuerda a las tonalidades del vino tinto sobre los labios. En texturas mate, el cereza oscuro puede llegar a verse pesado; es por eso que se recomienda apostar por él en acabados brillantes y cremosos, es decir, en un labial en barra o líquido.

El tono de labial más favorecedor es aquel con el que te sientas cómoda; recuerda que este es solo un listado de recomendaciones para considerar el tono más rejuvenecedor; sin embargo, no es una regla absoluta de lo que puedes o no llevar con tu maquillaje navideño.