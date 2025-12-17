Conoce los 5 diseños de uñas más pedidos en Navidad y Año Nuevo por su elegancia y sobriedad

Navidad y Año Nuevo, así como otras fechas importantes en el calendario anual, son las festividades que más de una aprovechamos para hacernos un cambio de look o lucir despampanantes, incluso hasta la punta de los dedos. Aunque el mundo de las uñas y el nail art tienen infinidad de propuestas para lucir en estas fiestas decembrinas, existen diseños que se convierten en clásicos o infalibles.

Si lo tuyo es apostar por diseños de uñas elegantes, festivos, pero también sobrios, seguramente alguna de estas propuestas se robará tu corazón.

Uñas rojas efecto cromo

Sin duda alguna, el color rojo es un tono característico de la temporada; sin embargo, cada vez son más las que apuestan por él en texturas diversas al típico esmalte de uñas al que todas hemos recurrido en más de una ocasión. Para esta temporada, el efecto cromo se ha convertido en la opción predilecta de aquellas que desean algo brillante pero refinado, sin exceso de decoración o acabados llamativos.

El efecto cromo logra el equilibrio ideal entre lo elegante y formal, agregando un color pigmentado, pero sin sacrificar la sobriedad.

Uñas francesas con efecto espejo

El french es un clásico que, si bien nos acompaña a lo largo del año, especialmente cuando no sabemos qué diseño de uñas elegir, es también la alternativa perfecta para llevar en eventos donde queremos que las manos sean protagonistas y proyecten una apariencia refinada, delicada y elegante. Especialmente cuando se llevan con un acabado cromático traslúcido.

Uñas efecto ombré con flakes

Las uñas nude siempre ocuparán un espacio muy especial en nuestro corazón y es que su versatilidad es tan amplia que se pueden adaptar a cualquier diseño y estilo. Una alternativa muy solicitada en los salones de belleza es aquella que combina este básico con los famosos flakes, decoraciones conformadas por partículas de acetato iridiscente que se aplican sobre una base para ser encapsuladas. Este diseño no solo se ve elegante o sofisticado; aporta a las uñas un brillo excepcional que, sumado a la forma de uñas almendra, ayuda a que las manos luzcan muy refinadas.

Uñas cat eye

El efecto cat eye fue una decoración que dominó el 2025 y apuesta por seguir acompañando las propuestas de diseños del 2026. Su efecto magnético se ha convertido en el favorito de muchas, así como la apuesta segura y versátil para llevar un manicure muy creativo, o una suma entre discreto y elegante. Si tu apuesta es la segunda opción, no dudes en incluir en tu próximo set este efecto; puedes acompañarlo con unos toques de glitter o gel metálico.

Uñas de gel efecto reflectivo

El efecto reflectivo podría parecer demasiado, gracias al brillo tan intenso que puede llegar a emitir. Sin embargo, es todo lo opuesto; este gel, mientras no se exponga a una fuente de luz directa, luce natural, como si tuvieras una capa de glitter normal sobre las uñas. Sin embargo, por la noche, bajo la luz de reflectores, flashes o luces navideñas, estas uñas lucen increíblemente elegantes, con un brillo hipnótico que luce bien incluso en uñas cortas.

Esta Navidad y Año Nuevo, los diseños de uñas más pedidos en los salones de belleza son aquellos que apuestan por incluir el glitter y el brillo de forma discreta. Estas cinco opciones se destacan por su elegancia y sobriedad, las opciones ideales para una manicura festiva pero muy sofisticada.