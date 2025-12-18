Máxima de Holanda le dice ‘sí’ a las tendencias: así es su atuendo blanco ‘cloud dancer’ más favorecedor a los 50+

A lo largo de los años, Máxima de Holanda ha dejado claro que su estilo, único y elegante, no se aferra a las tendencias pasajeras, pero tampoco las ignora por completo. Todo lo contrario, sabe cómo interpretarlas e integrarlas con inteligencia y personalidad a cada atuendo, cuando hay que recurrir a ellas, claro.

En esta ocasión, durante una visita al Centro de Oncología Infantil Princesa Máxima, la reina de los Países Bajos nos mostró que está al tanto de las tendencias que se llevarán en 2026 y, dando cátedra de estilismo, Máxima recurrió al color del año ‘cloud dancer’ para deslumbrar en el evento.

Máxima apuesta por un color en tendencia

El uso de este blanco celestial provocó impacto y sorpresa en más de uno, pues la reina, acostumbrada a usar colores vibrantes, llenos de matices y texturas, rara vez se ha dejado ver con este pulcro tono.

Su elección, aunque sorpresiva, es totalmente comprensible, especialmente cuando hace unos días se dio a conocer uno de los colores que estará dominando el 2026. Independientemente de que el blanco se convierta en la sensación del año, debemos reconocer que es un tono que resulta favorecedor en pieles maduras. Es capaz de agregar luminosidad a la piel, suavizar el rostro y es el mejor aliado para un atuendo elegante y refinado.

El vestido blanco de Máxima que se robó los titulares

Para la ocasión, la reina apostó por un modelo de corte midi de la firma Natan, un diseño sumamente elegante que no solo resaltó su porte, sino que también estilizó su silueta. La prenda, con escote barco, brilló por sí sola gracias a la capa que la acompaña, uno de los recursos de estilo favoritos de la reina y que será la sensación del invierno en ponchos y abrigos.

Por supuesto que un elemento importantísimo en el look fue su broche de oro con perlas, joyas tan características de la reina que son parte de su sello característico.

Máxima, la reina de los accesorios

Para nadie es un secreto que Máxima no solo cuenta con un estilismo impecable, también cuenta con una delicadeza exquisita al momento de elegir los accesorios que van a acompañarla durante un evento. En esta ocasión, su broche XL no fue el único elemento que resaltó; también su sombrero con red y decoraciones florales que combinó a la perfección con el conjunto.

Sus pendientes en forma de flor con perlas y diamantes hicieron juego con su anillo dorado y, por supuesto, su reloj de mano. El calzado fue otro complemento acertado, un par de stilettos Gianvitto Rossi en color nude, los cuales jugaron en armonía con sus guantes de piel y un clutch con textura caimán.

Aunque Máxima de Holanda no necesita recurrir a las tendencias para dejar claro su importante papel en el mundo de la moda y el estilismo, al apostar por el blanco ‘cloud dancer’ reafirmó el discurso de que el estilo no tiene fecha de caducidad y que ella es reina absoluta del saber cómo vestir con porte y refinamiento en todo momento.