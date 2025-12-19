“Es lo mínimo que me podía ofrecer”: Georgina Rodríguez revela detalles inéditos sobre su anillo de compromiso

El anuncio del compromiso entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo el pasado mes de agosto tomó a todo el mundo por sorpresa, incluso a la propia Gio, no necesariamente por “temor” a que el astro portugués nunca “hiciera la pregunta”, sino más bien por el tamaño de la joya con la que el futbolista sorprendió a la modelo. Recientemente, Georgina habló con toda la honestidad sobre su anillo de compromiso durante una entrevista para una revista de moda.

Aunque todo el mundo tenía curiosidad por conocer el valor de la joya, Georgina reveló su verdadero valor: el emocional.

Georgina abre su corazón y cuenta la historia detrás de su compromiso

Fue a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram que Georgina nos dejó ver el tamaño de su anillo de compromiso. Desde ese momento, la gigantesca piedra se convirtió en tema de conversación mundial; su tamaño, diseño y valor eran las interrogantes que todos tenían. Sin embargo, hoy la misma Georgina llegó para resolver las dudas del mundo, dejando claro que, aunque se trata de una pieza extraordinaria, no fue esto lo que ocupó su mente al ver la dimensión del diamante.

¿Qué pensó al ver el anillo?

De acuerdo con sus recientes declaraciones, Gio reconoció que la emoción tras escuchar la pregunta hizo que tardara en asimilar lo que tenía entre las manos. Reconoció que el impacto no fue inmediato, sino progresivo, destacando que tuvo que tomarse un tiempo para observarlo con calma y ahora sí, comprender la magnitud de la joya, la cual tiene un valor incalculable, no por lo monetario, sino por lo sentimental.

La modelo resaltó la belleza de la joya y con un tono de broma añadió: “Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera”.

Georgina describió cómo ha cambiado su vida desde el anuncio de su compromiso

Además del compromiso, la modelo habló abiertamente sobre el vínculo tan especial que mantiene con Cristiano Ronaldo, el cual tiene casi una década. Abrió su corazón respecto a lo que significa para ella formar parte de la vida del futbolista y lo que su dinámica familiar significa para ella.

“Es el sueño cumplido que anhelaba desde niña. Vengo de una (familia) muy pequeña formada por mi madre, mi hermana y yo, por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande. Gracias a Dios, hoy disfruto de ella”, reconoció en la entrevista.

¿Qué es lo que viene en el futuro para la modelo? Aunque se le cuestionó sobre la posibilidad de agrandar la familia, Gio se dice abierta a lo que suceda en el futuro; sin embargo, se ocupa de disfrutar el presente desde la gratitud y la calma.

El compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo es el comienzo de un nuevo capítulo para el que la empresaria de 31 años está lista. Aunque en la entrevista tampoco dio detalles sobre el precio real de su anillo de compromiso, dejó claro para todo el mundo que el verdadero valor de la pieza es el amor con el que Cristiano le propuso matrimonio.