Dark Cherry Hair: el color de pelo más deseado del invierno

Este año, el tono que se está robando todas las miradas es el Dark Cherry Hair, un cereza oscuro profundo que se siente elegante, moderno y con ese aire “carísimo”.

Diciembre 18, 2025 • 
Karen Luna
emma stone corte pixie

Getty Images

Hay algo del invierno que nos invita a cambiar, tal vez es el frío, los suéteres gruesos o esas ganas de sentirte distinta sin hacer un cambio radical. Justo ahí entra el Dark Cherry Hair, ese tono cereza oscuro que no grita, pero sí se nota porque es elegante, profundo y tiene ese “no sé qué” que hace que tu look se vea más pensado, incluso en días de café, abrigo y cero maquillaje.

Un color que se siente sofisticado sin esfuerzo

El Dark Cherry Hair no es rojo intenso ni vino exagerado, sino un tono más profundo, con matices cereza y oscuros que se ven increíbles con la luz bajita del invierno. Lo bonito de este color es que aporta brillo y dimensión, algo que el pelo suele perder cuando hace frío. Además, tiene esa vibra elegante que funciona igual de bien si llevas el pelo suelto, en ondas suaves o recogido sin pensar demasiado.

Por qué todo el mundo lo quiere en invierno

Este tono se volvió tan popular porque logra cambiar por completo tu imagen sin que se vea forzado. No parece un cambio impulsivo, sino una elección con estilo. El Dark Cherry Hair enmarca el rostro, suaviza las facciones y hace que la piel se vea más luminosa, incluso en esos días grises. También combina perfecto con los colores que usamos en invierno. ¡Todo hace match sin esfuerzo!

A quién le queda bien (spoiler: a casi todas)

Una de las mejores cosas de este color es que favorece a muchísimos tonos de piel. En pieles claras crea contraste y se ve muy chic; en pieles medias y morenas se ve profundo, elegante y muy natural. No roba protagonismo, lo suma.

Y si te preocupa el crecimiento, tranquila: al ser un tono oscuro, suele verse más bonito conforme pasan las semanas.

Cómo cuidarlo sin complicarte la vida

No necesitas una rutina imposible, con usar productos para cabello teñido, espaciar los lavados y darle un poco de hidratación extra una vez por semana, el color se mantiene bonito y con brillo. El truco está en no maltratarlo de más en una temporada que ya es dura para el pelo.

El Dark Cherry Hair es ese tipo de cambio que no necesita explicación. Te ves bien, te sientes diferente, por algo se ha convertido en el color de pelo más deseado del invierno; es elegante, fácil de llevar y te acompaña perfecto en esta temporada.

tintes pelirrojas
