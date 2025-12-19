¿Cómo peinarme para Navidad? 5 ideas que favorecen a las mujeres de 40+ y son elegantes

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y no nos mientas, seguro que por tu mente ya cruzó la pregunta “¿cómo me voy a peinar en Navidad?”. Y no te culpamos, pues es un día especial en el que queremos lucir arregladas y diferentes al look que lucimos todos los días.

Además de que el peinado perfecto cumpla con el requisito de verse lindo, también hay que apostar por aquellos que nos favorezcan para proyectar elegancia sin caer en alternativas aburridas.

Gracias al cielo existen infinidad de alternativas que cumplen con estos requisitos, pero para que no te abrumes entre tantas opciones, nos dimos a la tarea de reunir los 5 peinados elegantes que debes lucir esta Nochebuena.

Peinado de diadema

Este peinado es uno de esos que parecieran supercomplejos, pero en realidad son sencillos y muy elegantes.

Para realizarlo, vas a tomar dos mechones frontales; el grosor dependerá de qué tan ancha quieres la “diadema”. Vas a pasarlos por debajo de la nuca y sujetarlos con una liga de plástico. Puedes ondular con unas tenazas el pelo suelto restante para hacer más sofisticado el peinado.

Chongo alto

Los chongos no siempre son el aliado perfecto para combatir el calor; son la opción perfecta para lucir un peinado elegante, especialmente cuando este es alto. Y es que no por nada es una de las opciones predilectas de muchas mujeres, pues este peinado ayuda a estilizar por completo nuestro rostro, cuello y porte.

Realizarlo es muy sencillo; bastará con que eleves tu melena y la sujetes con una liga y pasadores.

Media coleta con moño

Si lo tuyo es llevar el pelo suelto, el peinado de media coleta es una gran opción para llevar un peinado elegante y sencillo. La media coleta recoge la parte superior del pelo, permitiendo que el resto luzca en sofisticadas ondas si se tiene la melena larga, o con un bello moño de terciopelo, si tu pelo es corto.

Chongo bajo pulido

Clásico, atemporal y sumamente elegante. El chongo pulido es la apuesta segura para aquellas que buscan un estilo refinado o desean proyectar una imagen poderosa e inalcanzable. Este peinado se realiza con un peinado impecable del pelo recogido hacia atrás, sujeto por la parte de la nuca.

El chongo bajo es tu opción si vas a llevarlo a una reunión muy formal.

Cola de caballo pulida

La cola de caballo no es un peinado común del día a día; puede verse muy sofisticado y elegante si se apuesta por ella en una versión pulida. Para realizar este look tendrás que realizar un partido lateral y recoger tu pelo peinando perfectamente y controlando pelitos rebeldes. Puedes decorarlo con un moño o incluso con una porción delgada de la misma coleta.

Aún estás a tiempo para elegir cómo peinarte esta Navidad, y ya sea que apuestes por los estilos más refinados o aquellos con una estética más relajada, pero igual de elegantes, estos peinados serán la clave que te hará triunfar en tu cena navideña.