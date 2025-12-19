¡Sí al bob! 5 cortes de pelo en tendencia que favorecen a los 50 y debes lucir en 2026

Si existe un corte de pelo que jamás pasa de moda y ha estado vigente por décadas, ese es el corte bob. Y sí, el 2026 vuelve a reinventarse para ofrecer estilos frescos, modernos y elegantes que se convertirán en los grandes aliados para favorecer a mujeres de 50 en adelante.

Aún estamos a tiempo de agendar una cita en el salón de belleza para apostar por uno de estos cortes de pelo para recibir el nuevo año rejuvenecidas y más bellas que el día de ayer. ¡Esta es tu señal para correr por tu cambio de look!

Box bob

Este corte bob apuesta por ser muy geométrico; su longitud normalmente llega a la mandíbula, aunque hay quienes prefieren llevarlo un poco más arriba. Este corte ayuda a definir los contornos de nuestro rostro, es por ello que es capaz de proyectar una imagen muy refinada y elegante, aunque también puede aportar seriedad a nuestra persona.

Es altamente favorecedor para aquellas mujeres que buscan una opción con puntas pulidas.

Soft layered bob

El movimiento será una característica que estaremos viendo en 2026, así que el bob con capas sutiles es la opción para llevar una melena ligera y refinada. Este corte luce especialmente favorecedor en mujeres con pelo muy lacio, pues permite que las capas se aprecien sin generar volumen ni el temido “efecto casco” que un pelo ondulado sí correría riesgo de experimentar.

Long bob con caída natural

Esta opción busca ser un poco más larga de lo normal en el tradicional lob; su objetivo es que la longitud logre que el pelo se vea con una caída natural, no recta ni degrafilada. Este corte de pelo es muy versátil, pues además de lucir sumamente elegante, es sencillo de estilizar y peinar.

Bob francés

Este estilo es ideal para aquellas mujeres que buscan un acabado desenfadado y con movimiento, pero sin renunciar a la elegancia. Si estabas buscando en un corte que enmarque el rostro y suavice las facciones, este corte se convertirá en tu mejor aliado.

Este corte bob es ideal para llevarlo sobre melenas onduladas, pues esta textura natural es la que le ayudará a lograr ese movimiento tan elegante que lo caracteriza.

Bob texturizado

Este será, sin duda alguna, uno de los cortes estrella del 2026. Consiste en agregar al típico bob, que suele llegar a la altura de la mandíbula, con las puntas degrafiladas para lograr un acabado con movimiento y dimensión.

Este corte es un gran aliado para rejuvenecer y es ideal para llevarlo con peinados de puntas levantadas.

El corte bob se corona como uno de los estilos que más estarán en tendencia este 2026. Estos cortes de pelo no solo aportan vida y movimiento a la melena; su principal beneficio es que son el aliado que no sabías que necesitabas para rejuvenecer y resaltar la belleza de tus rasgos.